الثانية في أقل من أسبوع.. عاصفة ترابية تضرب العراق وسوريا ودول الخليج

عادت حركة الملاحة إلى مطارات العراق والكويت بعد توقفها، الاثنين، مؤقتا بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المنطقة، وقد طالت العاصفة سوريا وتمتد حاليا إلى عدد من دول الخليج العربية، ومنها السعودية والبحرين وقطر والإمارات.

وعطلت العاصفة الترابية السير العادي للحياة في كل من العراق والكويت، وقرر مجلس الوزراء العراقي تعطيل العمل في الإدارات الرسمية الاثنين، وأعلنت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان تعطيل الملاحة الجوية في المطار طيلة اليوم، بسبب الأحوال الجوية التي أدت لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار.

كما علقت في وقت سابق اليوم إدارة مطاري السليمانية وأربيل في إقليم كردستان شمالي العراق جميع الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية، ثم استأنفت إدارة مطار أربيل الرحلات عقب انحسار العاصفة.

حالات اختناق

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن العاصفة تسببت بأكثر من ألف حالة اختناق في العراق، وسبق في 16 مايو/أيار الجاري، أن تسببت موجة غبار في إصابة 4 آلاف عراقي بالاختناق.





وكان سكان بغداد قد استيقظوا الاثنين على طبقات من الغبار تغطّي منازلهم وسياراتهم، في حين كان مستوى الرؤية متدنيا في الشوارع والطرقات التي خلت تقريبا من المارة، وقال عامر الجابري رئيس هيئة الأنواء (الأجواء) الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية إن موجة الغبار الشديدة بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وستزول ابتداء من مساء اليوم الاثنين.

وضربت العاصفة الترابية الاثنين أيضا محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، وهي حدودية مع العراق، ووثقت مقاطع تداولتها صفحات محلية قوة العاصفة، وانعدام الرؤية في بعض المناطق من محافظة الرقة، ونشرت الأرصاد الجوية السورية تحذيرا لسكان المناطق التي ضربتها العاصفة الترابية.

وفي الكويت، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني توقف حركة الملاحة مؤقتا بسبب عاصفة الغبار التي تشهدها البلاد، وأعلن اتحاد كرة القدم تأجيل المباراة النهائية لكأس أمير الدولة التي كانت مقررة اليوم بسبب الأحوال الجوية.

سماء الرياض

وفي السعودية، وصلت ثاني عاصفة ترابية في أقل من أسبوع الرياض مساء الاثنين لتحجب الرؤية عن أهم معالم العاصمة ومنها برج المملكة العملاق، وحذر الدفاع المدني السعودي سكان الرياض والمناطق المحيطة بها من استمرار العاصفة وما يصاحبها من غبار وأتربة حتى التاسعة من مساء الاثنين على الأقل.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنذارا بشأن موجة الغبار، ويمتد الإنذار من الاثنين في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء إلى يوم غد الثلاثاء في الساعة الثانية صباحا.

وفي البحرين، قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر الاثنين بموجة الغبار الآتية من العراق وشمال السعودية.

قطر والإمارات

وفي جارتها قطر، قالت إدارة الأرصاد الجوية الاثنين إنها رصدت اقتراب الكتلة الغبارية من أجواء البلاد، ومن المتوقع التأثر بها آخر الليل وتؤدي إلى تصاعد الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومترين وانعدامها أحيانا.

وفي دولة الإمارات، قال المركز الوطني للأرصاد إن الساحل الشرقي للبلاد سيتأثر بموجة الغبار، ولكن التأثر سيكون قليلا بسبب تشتت الغبار في البحر.

وصارت العواصف الترابية ظاهرة متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق في الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريبا، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الـ50 درجة مئوية.