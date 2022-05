اغتيال شيرين أبو عاقلة.. مقررة أممية تتحدث عن "جريمة حرب" وإسرائيل تمنع دخول وفد أوروبي لبحث القضية

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفدا خاصا من البرلمان الأوروبي من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، كان من المقرر أن يبحث قضايا عدة من بينها اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

واضطر الوفد الأوروبي الخاص إلى إلغاء زيارته للأراضي الفلسطينية بعد منع رئيسه مانو بينيدا من دخول القدس، ومنع الوفد بأكمله من دخول قطاع غزة.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا -التي بدأت أمس الأحد زيارة لإسرائيل- عن أسفها لرفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخول رئيس الوفد الخاص مانو بينيدا، وأكدت أنها ستثير المسألة مع السلطات المعنية خلال زيارتها لإسرائيل.

وأكدت ميتسولا -في تغريدة على تويتر- أن احترام البرلمان الأوروبي وأعضائه "أمر أساسي لعلاقات جيدة".

I regret the decision to refuse entry to Israel to @ManuPineda, the Chair of the @Europarl_EN Delegation for relations with Palestine.

I will raise the issue directly with authorities concerned.

Respect for MEPs and the European Parliament is essential for good relations.

— Roberta Metsola (@EP_President) May 22, 2022