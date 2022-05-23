أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات مع دول الجوار.. رئيسي يزور سلطنة عُمان ويوقع مذكرات تفاهم

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وسيَعقد السلطان هيثم بن طارق وضيف السلطنة جلسة مباحثات رسمية، يليها توقيع عدد من مذكرات التفاهم في الجوانب الاقتصادية والسياحية وقطاع النقل.

وكان رئيسي قال إن زيارته للسلطنة تهدف إلى تعزيز سياسة التعاون مع دول الجوار، معربا عن أمله في أن تكون خطوة مؤثرة في إطار تعزيز العلاقات البناءة بين إيران ودول الجوار.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الحوار والتعاون بين دول المنطقة سيجلب لها الأمن، وليس وجود القوات الأجنبية الذي قال إنه تهديد لها.