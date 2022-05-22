نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي في واشنطن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع التقى في واشنطن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وحسب المصدر ذاته، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسُبل تعزيزها.

كما بُحثت الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، وأكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المُساندة له، وتطلعات المملكة بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.

كما أكد الجانبان رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية، ويتضمن ذلك التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين لمواجهة التهديدات.

كما اجتمع الأمير خالد بن سلمان مع ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي، وبحثا خلال اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المتبادل والتعاون المستمر بين البلدين.

ورحب نائب وزير الدفاع السعودي بتأكيد الجانب الأميركي دعم الرياض في ما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها الدفاعية.