في تحقيق للجزيرة.. حسابات وهمية لعارضات شيشانيات وروسيات لاستمالة العرب في الحرب على أوكرانيا

كشف تحليل لبيانات، أجرته وكالة سند للتحقق بشبكة الجزيرة، عن انتشار حسابات مزيفة لعارضات شيشانيات وروسيات لاستمالة الشعوب العربية في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ففي ظل تباين ردود الأفعال في الشارع العربي بشأن هذه الحرب، ما بين تفهم للموقف الروسي وتعاطف مع أوكرانيا، وإنهاء الحرب لما لها من تداعيات اقتصادية وسياسية على العالم العربي، سعت الأطراف المنخرطة في الحرب لكسب تأييد وتعاطف الشعوب في العالم، ومن بينها الشعوب العربية.

وقد رصد فريق وكالة سند حسابات وهمية داعمة لموسكو على تويتر، تسعى لتضخيم الرسائل الإعلامية الموجهة من الجيش الروسي من خلال نشر معلومات موجهة متحيزة باللغة العربية وتضخيمها ونشرها بكثافة من خلال حسابات آلية (بوت).

قواسم مشتركة

كانت البداية مع ظهور حسابات جديدة على تويتر تعرف نفسها بأنها "مراسلات حربيات" أو ناشطات روسيات أو شيشانيات تنشر تغطية مباشرة للحرب في روسيا باللغة العربية، وقد لاحظ فريق التحقيق قواسم مشتركة بين هذه الحسابات مثل:

جميع الحسابات إما أنشئت حديثا مع بداية الحرب، أو حسابات قديمة لم تنشط إلا مع بداية الحرب.

وضع صور رئيسية متشابهة من حيث المعنى، إذ تكون عادة صورة لفتاة قوقازية مثيرة للانتباه ترتدي الزي العسكري.

الحصول على عدد كبير من المتابعين في توقيت قصير وبنشاط غير مكثف.

انتشار منظم لتغريدات الحسابات وتضخيم عدد التفاعلات على التغريدة الواحدة بشكل لا يتناسب مع تاريخ ظهور الحساب، إذ تحصل التغريدة الواحدة على مئات التفاعلات.

نشر رسائل متشابهة من حيث المفهوم والتحيز، خاصة نشر رسائل المؤسسة العسكرية الروسية بشكل مباشر ونشر معلومات أو شائعات غير دقيقة تضخم من حجم خسائر أوكرانيا في الحرب.

عارضات روسيات

وقد أجرى فريق التحقيق تدقيقا في معلومات تلك الحسابات باستخدام تقنية البحث العكسي عن أسماء أصحابها المزعومين، وتبين عدم وجود أي من هذه الأسماء في الحقيقة.

الأكثر من هذا أن التدقيق في صور تلك الحسابات كشف أنها تعود لعارضات روسيات يشتهرن باستعراض جمالهن في الزي العسكري الروسي.

على سبيل المثال، حساب بعنوان "الإعلامية الروسية" أنشئ في مارس/آذار 2022، استطاع الوصول لأكثر من 45 ألف متابع في أقل من شهر.

وحصل الحساب على مئات التفاعلات في أولى تغريداته المنشورة، مما يدل على حدوث نشر ممنهج لها.

وعند البحث العكسي عن صورة الحساب الرئيسية من خلال يانديكس (Yandex) تبين أن الصور تعود لعارضة تصوير روسية اسمها إلينا ديليغوز (Elena Deligioz) أثناء جلسة تصوير لها وهي ترتدي الزي العسكري نشرت على إنستغرام العام الماضي.

لم يقتصر الأمر على هذا الحساب فقط، فحساب المراسلة الحربية ماري كرينكوف والمراسلة ماريا كلاشينكوفا (منشأ قديما وبدأ نشاطه مع بداية الحرب) يحمل صورة لعارضة روسية اسمها Anna Khramtsova وهي في الأصل ضابطة في الحرس الوطني الروسي قبل أن تحصل على الجائزة الأولى في مسابقة ملكة جمال الحرس الوطني.

طرق التفاعل

ولمحاولة فهم طبيعة عمل تلك الحسابات، بدأ فريق التحقيق عمل تحليل شبكي لأكثر من 15 حسابا روسيا تحمل نفس القواسم المشتركة، فانقسمت طرق التفاعل ما بين تغريد مباشر للحساب أو إعادة تغريد أو الإعجاب. وبعد تحليل معمق للنتيجة النهائية للعينة توصلنا للآتي:

تنقسم شبكة الحسابات الروسية إلى قسمين: الأول حسابات فاعلة يديرها أشخاص حقيقيون ينشرون محتوى بشكل ممنهج يتسق مع الخطاب العسكري الروسي، والثاني حسابات آلية "بوت" (Bot) جرت برمجتها لتضخيم حجم التفاعل مع الحسابات الروسية وتوسيع تأثير الشبكة.

كما وجد فريق التحقيق شبكة موازية لحسابات شيشانية تحمل نفس القواسم المشتركة مع الحسابات الروسية، مع وضع مظاهر دينية في المحتوى المرئي للحساب.

وتركز الشبكة على تضخيم الخطاب العسكري للقوات الشيشانية وتحسين صورة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف من خلال ربط العمليات العسكرية الشيشانية بشعارات دينية لمحاولة جذب قطاع عريض من الجمهور العربي.

أين تدار الحسابات؟

لم تحدد جميع الحسابات المتفاعلة موقعها الجغرافي، بل اقتصر ذلك على ما نسبته 40% فقط من العينة. فكان النصيب الأكبر منها دول الجزيرة العربية وبالأخص السعودية واليمن، ثم مصر والجزائر بنسب متقاربة، ثم العراق وباقي الدول العربية.

أما الحسابات في الدول غير العربية، فقد وصلت نسبتها إلى 35%، وتتسق هذه الأرقام مع بعض التغريدات الموجهة من جانب الحسابات الروسية.

أخبار كاذبة

لم تكتف الحسابات الروسية المزيفة بتضخيم الرسائل الدعائية بالعربية بل عملت على نشر شائعات ممنهجة خرجت من الجانب الروسي، كما حدث في شائعة القبض على الجنرال الأميركي روجر آل كلوتير، والتي تبين عدم صدقيتها.

كما ركزت الحسابات على التشكيك في الرواية الأوكرانية التي تتهم القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في مدينة بوتشا.

قضايا أخرى لجذب التعاطف

على الجانب الآخر، استغلت الحسابات أحداثا عالمية لمحاولة كسب تأييد وتعاطف للماكينة الإعلامية الروسية.

فعندما تصاعدت وتيرة الأحداث في فلسطين مع اقتحام المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية، بدأت الحسابات الروسية في الهجوم على إسرائيل والدفاع عن المقاومة الفلسطينية، مع التركيز على دور روسيا في الحفاظ على عملية السلام، والهجوم على الموقف الأوكراني من القضية الفلسطينية.

من يديرها؟

لم يتسن لفريق العمل التحقق من الجهة الفاعلة وراء الحدث، إذ تختفي جميع الحسابات خلف حسابات وهمية ولا تظهر أي معلومات كافية تظهر من خلفها.

وإجمالا يمكن القول إن قيام تلك الحسابات بنشر أخبار عن أحداث أخرى غير الحرب في أوكرانيا (باكستان، الجزائر، العراق، فلسطين) يشير إلى احتمال أن تكون تلك الحسابات تابعة لعدة جهات وليست جهة واحدة.