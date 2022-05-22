بايدن يزور اليابان بعد تحذيره من "التهديد" الكوري الشمالي

يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إلى اليابان، المحطة الثانية من رحلته التي تهدف إلى تعزيز الريادة الأميركية بآسيا في مواجهة صعود نفوذ الصين والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

ويغادر بايدن كوريا الجنوبية، حيث أجرى سلسلة اجتماعات مع الرئيس المنتخب حديثا يون سوك-يول، ناقشا خلالها مسألة التدريبات العسكرية الموسعة في مواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وفي وقت حذر فيه مسؤولون من كلا البلدين من أن كيم قد يثير التوتر من خلال تجربة سلاح نووي أثناء وجود بايدن في المنطقة، قال الرئيس الأميركي إن على الدول الديمقراطية الحليفة تعميق العلاقات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع يون، تحدث بايدن عن "منافسة عالمية بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية"، قائلا إن منطقة آسيا والمحيط الهادي تشكل ساحة معركة رئيسية.

وفي حين أن الصين هي المنافس الرئيسي للولايات المتحدة في هذا الصراع، ألقى بايدن الضوء على التحدي الذي تمثله روسيا عندما وقّع على مساعدات بقيمة 40 مليار دولار في وقت متأخر أمس السبت لمساعدة أوكرانيا في محاربة القوات الروسية.

وفي اليابان، يلتقي بايدن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والإمبراطور ناروهيتو غدا الاثنين قبل قمة رباعية تعقد الثلاثاء وتجمع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

وسيكشف بايدن -غدا الاثنين أيضا- النقاب عن مبادرة أميركية رئيسية جديدة للتجارة الإقليمية تعدها بلاده الإطار الاقتصادي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال بايدن ويون -في بيان صدر أمس السبت- إنه بالنظر إلى "التهديد المتواصل من جانب كوريا الشمالية" فإنهما "اتفقا على بدء مناقشات لتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية وحولها".

ويأتي التعزيز المحتمل للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ردا على التجارب النووية لكوريا الشمالية هذا العام.