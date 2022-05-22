بالتزامن مع اغتيال ضابط شارك بالحرب في سوريا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية على صلة بالموساد

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ضابط برتبة عقيد أمام منزله في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع إعلانه تفكيك خلية على صلة بإسرائيل وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وقال الحرس الثوري إن الضابط -الذي يدعى صياد خدايي والذي شارك سابقا بالحرب في سوريا- تعرض لإطلاق نار من مسلحيْن كانا على دراجة نارية، واصفا العملية بأنها إرهابية وتقف خلفها من سماها جهات تابعة للاستكبار العالمي، وفق تعبيره.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا 5 رصاصات على الشخص المستهدف أثناء دخوله منزله، مما أدى إلى وفاته على الفور، فيما بدأت قوات الأمن حملة واسعة للبحث عن المهاجميْن.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء -نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع- أن المغدور كان "أحد المدافعين عن الأضرحة"، وهي عبارة تستخدمها وسائل الإعلام الإيرانية للإشارة إلى أفراد الحرس الثوري الذين أدوا مهام خلال الصراع في سوريا والعراق، حيث تؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة يقومون بدور مستشارين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن اغتيال العقيد خدايي لن يمنع طهران من تحقيق أهدافها.

وأضافت أن العملية إرهابية ويتحمل مسؤوليتها عناصر مرتبطون بالاستكبار العالمي، وفق وصفها.

في السياق ذاته، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن اغتيال خدايي يشكل تجاوزا متهورا للخطوط الحمراء، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في معادلة الصراع.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الجهة التي تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري ستدفع ثمنا باهظا.

ويعد هذا الحادث أبرز هجوم يستهدف شخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ نوفبمر/تشرين الثاني 2020 حين قتل العالم النووي محسن فخري زاده بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتهمت طهران إسرائيل بتنفيذها.

تفكيك خلية

وبالتزامن مع هذه الأنباء، قال الحرس الثوري الإيراني إنه فكك خلية على صلة بإسرائيل وجهاز الموساد وألقى القبض على عناصرها.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن ما سماه "جهاز استخبارات في الكيان الصهيوني" قام بتوجيه هذه الخلية للقيام بأعمال خطف وتخريب.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف قال أمس السبت إن إيران سترد بشكل حازم ومدمر إذا ثبت ارتكاب إسرائيل أي عمل شرير ضدها في أي مكان، حسب تعبيره.

وأضاف شريف -في كلمة له- أن إسرائيل أعلنت رسميا أنها ستهاجم المصالح الإيرانية، وأنها تواصل كشف مقراتنا الحيوية واغتيال شخصياتنا.

وشدد على أن إيران لن تقبل بوجود أي مقر إسرائيلي قرب أراضيها، وستعمل للحفاظ على أمنها ومصالحها القومية.