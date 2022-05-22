اغتيال شيرين أبو عاقلة.. واشنطن مستعدة لدعم التحقيق ومقررة أممية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل من العقاب

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأحد إنها مستعدة لتقديم المساعدة للفلسطينيين والإسرائيليين في إجراء تحقيق باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، فيما قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إفلات إسرائيل من الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح للجزيرة نت أن واشنطن بانتظار أي طلب لتقديم المساعدة في التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حسب المتحدث نفسه.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الحكومة الإسرائيلية قالت إنه لا يوجد تحقيق جنائي حتى الآن في حادث مقتل صحفية الجزيرة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صرح في مقابلة صحفية بأنه من الضروري إجراء تحقيق شامل وموثوق به في اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وفي رده على سؤال بشأن العواقب المحتملة إذا ثبتت مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل شيرين أبو عاقلة، قال بلينكن في مقابلة صحفية مع "فايس نيوز" (Vice News)- إنه لن يخوض في الافتراضات، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤول عن قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

Sec. State Antony Blinken on the killing of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh: "There needs to be an investigation. And if wrong was done, there needs to be accountability." pic.twitter.com/IsEJPc6o30 — VICE News (@VICENews) May 21, 2022

رسالة الكونغرس

ووقّع 56 من أعضاء الكونغرس الأميركي أول أمس الجمعة رسالة تطالب السلطات الأميركية بإجراء تحقيق في مقتل الزميلة الراحلة.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالتهم عن قلقهم العميق إزاء مقتل مراسلة الجزيرة، ودعوا إلى حماية الصحفيين في كل أرجاء العالم مهما كلف الأمر.

وقالوا في رسالتهم إن وزارة الخارجية وصفت مقتل شيرين أبو عاقلة بأنه إهانة للصحافة، ورحبوا بتصريحات الوزارة والإجراءات التي اتخذتها حتى الآن دعما لإجراء تحقيق دقيق.

كما طالبوا وزير الخارجية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بإجراء هذا التحقيق، نظرا لما وصفوها بهشاشة الوضع في المنطقة وتضارب الأنباء بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ أعرب عن إحباطه من رسالة المشرعين الأميركيين بشأن التحقيق في وفاة الزميلة أبو عاقلة.

وأضاف السفير أن مناشدة تل أبيب السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك يشمل وجود مراقب أميركي قوبلت برفض من جانب السلطة الفلسطينية التي اتهمها السفير الإسرائيلي باستخدام موت شيرين أبو عاقلة "بخبث لإثارة حملة دعائية مناهضة لإسرائيل".

مقررة أممية

وفي سياق متصل، رأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في حوار مع موقع "ديري" الإيطالي أن امتناع إسرائيل عن فتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ليس مفاجئا.

وقالت المقررة الأممية إن من يتحمل مسؤولية ذلك هو المجتمع الدولي الذي سمح لها على مدار العقود الماضية بالإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

وطالبت ألبانيزي بفتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، منددة بالعراقيل الإسرائيلية التي تعيق دخولها الأراضي الفلسطينية.

ودعت المسؤولة الدولية إلى تفكيك ما سمته "نظام الفصل العنصري" الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، مشددة على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية في تطبيق القانون الدولي كتلك التي نراها حاليا في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في غزة فعالية تضامنية علقت خلالها صورة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على جدارية بعنوان "شهداء الحقيقة من الصحفيين الفلسطينيين"، وضمت الجدارية 55 صحفيا.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، ومعاقبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.