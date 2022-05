اغتيال شيرين أبو عاقلة.. واشنطن مستعدة لدعم التحقيق ومقررة أممية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل من العقاب

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأحد إنها مستعدة لتقديم المساعدة للفلسطينيين والإسرائيليين في إجراء تحقيق باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، فيما قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إفلات إسرائيل من الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح للجزيرة نت أن واشنطن بانتظار أي طلب لتقديم المساعدة في التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حسب المتحدث نفسه.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الحكومة الإسرائيلية قالت إنه لا يوجد تحقيق جنائي حتى الآن في حادث مقتل صحفية الجزيرة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صرح في مقابلة صحفية بأنه من الضروري إجراء تحقيق شامل وموثوق به في اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وفي رده على سؤال بشأن العواقب المحتملة إذا ثبتت مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل شيرين أبو عاقلة، قال بلينكن في مقابلة صحفية مع "فايس نيوز" (Vice News)- إنه لن يخوض في الافتراضات، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤول عن قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

