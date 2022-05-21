واشنطن تلغي تصنيف حركة كاخ منظمة إرهابية.. الرئاسة الفلسطينية تستنكر القرار وتدعو لرفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها واستهجانها قرار وزارة الخارجية الأميركية شطب حركة كاخ الإرهابية الإسرائيلية من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية.

وأضافت الرئاسة أن القرار بمثابة مكافأة لنشطاء هذا التنظيم الإرهابي أمثال إيتمار بن غفير الذي يعبث فسادا وتحريضا في المدن الفلسطينية المحتلة.

كما دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها الذي وصفته بالخطير، وأن تقوم الإدارة الأميركية باتخاذ القرار التاريخي الصحيح بشطب منظمة التحرير الفلسطينية من قوائمها للمنظمات الإرهابية.

وأضافت أنه في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس جو بايدن مع الرئيس محمود عباس مؤكدا التزامه وتمسكه بحل الدولتين وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ورفضه الاستيطان وطرد السكان وهدم المنازل والأعمال أحادية الجانب -وهذا ما أكده وزير الخارجية أنتوني بلينكن للرئيس عباس في زيارته الرسمية إلى رام الله- فإن أفعال الإدارة الأميركية تتناقض مع أقوالها ولا تنسجم مع التزاماتها من أجل السلام والاستقرار.

وأكدت الرئاسة أن منظمة التحرير بإجماع العالم هي شريك حقيقي لصنع السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967، مشيرة إلى أن فلسطين دولة معترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو مراقب منذ العام 2012، وهي ملتزمة بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وبالسلام القائم على العدل.