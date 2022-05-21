فيديو غراف.. هتافات صحفيي مصر في تأبين شيرين أبو عاقلة

الأجواء كانت حماسية للغاية في حفل التأبين الذي أقامته نقابة الصحفيين المصريين للزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة التي اغتالتها قوات الاحتلال، حيث هتف الحاضرون لشيرين وفلسطين وضد إسرائيل.

الحفل الذي أقيم مساء الأربعاء بمقر النقابة في القاهرة شهد حضورا كبيرا، وتضمن فعاليات عديدة منها التوقيع على دفتر عزاء الزميلة الراحلة، فضلا عن كلمات وقصائد شعرية، لكن الأكثر إثارة كان الهتافات التي رددها الحاضرون تأييدا لفلسطين وانتقادا لإسرائيل وهي انتقادات ربما لم تتردد في مصر منذ زمن طويل.

وفي الختام تحدث نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، ليعلن عن انضمام النقابة إلى كل الإجراءات والخطوات القانونية التي يقوم بها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، لمقاضاة "الكيان الصهيوني"، وفق وصفه.

كما أعلن عن تدشين جائزة تحمل اسم الراحلة شيرين أبو عاقلة ضمن جوائز المسابقة السنوية للصحافة المصرية، وتُخصص لتغطيات شؤون فلسطين.