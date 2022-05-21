خلال زيارته إلى ألمانيا.. أمير قطر يبحث الوضع بأفغانستان وسبل الحل السلمي للملف النووي الإيراني

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل حل الملف النووي الإيراني سلميا خلال لقائه أمس الجمعة في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عبّر أمير دولة قطر عن أمله في أن تتوصل مختلف أطراف الاتفاق النووي إلى اتفاق، مؤكدا استعداد قطر للمشاركة في ذلك.

من جانبه، قال شولتز إنه بحث مع الشيخ تميم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تشمل كل المجالات.

وأضاف شولتز -خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعهما ببرلين- أن قطر شريك مهم بالنسبة لألمانيا في ميادين التجارة والاستثمار وأن مشاورات منتظِمة للتعاون ستبدأ بين البلدين.

وأشار أمير دولة قطر إلى أنه بحث مع شولتز جهود الدوحة في أفغانستان واتفقا على أن هناك تحديات تقتضي جهودا دولية مشتركة لحلها.

وأضاف أمير دولة قطر أنه بحث مع المستشار الألماني استعدادات الدوحة لتنظيم كأس العالم، مؤكدا ترحيب قطر بالجمهور الألماني الذي طلب نحو 600 ألف تذكرة لحضور مباريات المونديال.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -الذي التقى أيضا عددا من المسؤولين الألمان، بينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير- أن قطر لن تمنع أي شخص من القدوم إلى الدوحة والاستمتاع بكرة القدم وأنها تتوقع أيضا احترام ثقافتها.

اتفاق شراكة

وقد وقّعت ألمانيا ودولة قطر اتفاقا لتطوير شراكتهما في مجال الطاقة، حيث أمضى وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، إضافة إلى مجموعة متخصصة بالطاقة المتجددة.

وفي لقاء مع الجزيرة خلال نشرة سابقة، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري إن مشاورات تجري بشأن التوفيق بين أطراف المفاوضات النووية الإيرانية. وأعرب عن أمل بلاده في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية للجزيرة أن أمير قطر، ناقش مع القادة الأوروبيين خلال جولته الأوروبية الحالية التطورات الأخيرة في فلسطين، وأنه طالب بالتحقيق في جريمة اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وتحميل إسرائيل المسؤولية عن اغتيالها.