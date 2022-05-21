الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة غذاء وشيكة قد تضرب العالم بسبب الحرب على أوكرانيا

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أزمة غذاء وشيكة قد تضرب العالم بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأوضح بوريل في تغريدة على تويتر أن إمدادات الغذاء العالمية في خطر، ويرجع ذلك أساسا إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا إن أول الضحايا سيكون من البسطاء في الدول الفقيرة، وإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تأمين استجابة دولية لهذه الأزمة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده قررت إيصال الصادرات الغذائية لأفريقيا ومناطق أخرى عبر طريقين بريين، لإنقاذ ملايين الجوعى في أفريقيا ودول أخرى.

وأضاف كوليبا في تغريدة على تويتر أن روسيا تعرض ملايين الأشخاص لخطر الجوع من خلال إغلاق موانئ بلاده، ودعا موسكو إلى إنهاء الحصار حتى تعود أوكرانيا للتصدير الحر.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من خطر المجاعة عالميا، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن حل مشكلة انعدام الأمن الغذائي يتطلب إعادة دمج المنتجات الأوكرانية والروسية والبيلاروسية في الأسواق العالمية.

وأضاف غوتيريش أن "أي حل هادف لانعدام الأمن الغذائي العالمي يتطلب إعادة دمج الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج الأغذية والأسمدة الروسية والبيلاروسية في الأسواق العالمية على الرغم من الحرب".

وقال "نحن نعمل على إيجاد صفقة شاملة ستمكن أوكرانيا من تصدير الغذاء، ليس فقط بالقطار، ولكن أيضا عبر البحر الأسود، وسيجلب إنتاج الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من دون قيود، وسيتطلب ذلك حسن النية من جميع البلدان المعنية".