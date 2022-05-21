أستراليا تطيح بالمحافظين بعد 9 سنوات في السلطة وموريسون يقر بالهزيمة

أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بهزيمة حزبه الليبرالي في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها، وذلك بعد 9 سنوات للحزب المحافظ في السلطة.

وحصل حزب العمال على 72 مقعدا في البرلمان بعد فرز نحو نصف الأصوات، من أصل 151، ويتعين عليه أن يحصل على 76 مقعدا لتشكيل حكومة بمفرده.

وعقب هذه النتائج الأولية، قال موريسون (54 عاما) إنه سيتنحى عن رئاسة الحزب الليبرالي بعد الهزيمة، وهنّأ غريمه زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز الذي يتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة لمدة 3 سنوات.

وتقول رويترز إن النتائج الجزئية أظهرت أنه على الرغم من تحقيق حزب العمال مكاسب صغيرة، فإن الناخبين عاقبوا ائتلاف الحزبين الليبرالي والوطني الذي يترأسه موريسون بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تغير المناخ بعد بعض من أسوأ الفيضانات والحرائق التي شهدتها أستراليا.

من جانبه، قال ألبانيز (59 عاما) أثناء توجهه لحضور احتفالات حزبه بالفوز إنه يريد توحيد البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن حزب الخضر ومرشحين مستقلين، معظمهم من النساء المؤهلات تأهيلًا عاليًا والمدافعات عن حماية البيئة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد، في طريقهم للفوز في عدد من الدوائر الانتخابية التي كانت تُحسب للمحافظين.

وهنّأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت أنتوني ألبانيز -الذي ينتمي للطبقة العاملة- على انتخابه زعيما جديدا لأستراليا، متعهدا بالعمل معا في مجال التجارة وجعل العالم "أكثر اخضرارا".

وكانت بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وقعت اتفاقية "أوكوس" الأمنية في سبتمبر/أيلول 2021 بهدف مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيط الهادي.

وأبرمت بريطانيا أيضا اتفاقا تجاريا مع أستراليا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.