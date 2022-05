مسؤول عسكري أميركي: لا نستطيع تأكيد إصابة رئيس الأركان الروسي في أوكرانيا

قال مسؤول دفاعي أميركي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف زار منطقة دونباس شرقي أوكرانيا الأسبوع الماضي، لكن لا يمكنه تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأنه أصيب أثناء القتال.

وقال المسؤول الأميركي للصحفيين، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، "يمكننا أن نؤكد أنه كان في دونباس".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت، أمس الأحد، عن مسؤول أوكراني بارز قوله إن الجنرال غيراسيموف قام بزيارة خطيرة إلى إحدى جبهات القتال في الشرق الأوكراني من أجل إحداث تغيير في مجريات المعارك الدائرة بين القوات الأوكرانية والروسية.

وأضاف المسؤول الأوكراني للصحيفة الأميركية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على أحد المواقع العسكرية الروسية التي زارها رئيس هيئة الأركان العامة الروسية في منطقة إيزيوم مساء السبت الماضي، ولكن الهجوم جرى بعد مغادرة الجنرال غيراسيموف للموقع، وحسب المصدر نفسه فإن 200 جندي روسي على الأقل، من بينهم جنرال، قتلوا في الهجوم.

وكان سيرغي براتشوك المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية لأوديسا قال أمس الأحد إن القوات الأوكرانية قصفت يومي، السبت والأحد الماضيين مقر القيادة المتقدم للجيش الثاني الروسي في منطقة إيزيوم، وأضاف براتشوك أنه ينتظر معلومات رسمية من هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بشأن احتمال إصابة جنرال روسي بارز.

April 28 Assessment Highlight:

If confirmed, the appointment of #Russia’s Valery Gerasimov to personally command tactical operations in the #Izyum drive indicates both the importance of the Izyum drive to Russia and the breakdown in the chain of command. https://t.co/pMrnrNf7CO pic.twitter.com/NuDxZZ8xFg

— ISW (@TheStudyofWar) April 29, 2022