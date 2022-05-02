لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا فقدت أكثر من ربع قوتها القتالية البرية المنتشرة في أوكرانيا، في وقت حذرت كييف من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء بعد أزمة الطاقة بسبب الحصار الروسي.

وبينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستطيع تحقيق السلام إذا أمر قواته بالتوقف عن القتال وإطلاق سراح المدنيين، حذر زيلينسكي من أن بلاده قد تخسر عشرات ملايين الأطنان من الحبوب جراء الحصار الروسي على البحر الأسود.

في غذون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن الدانمارك تقرر إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، كما ذكرت صحيفة فنلندية أن هلسنكي قررت التقدم بطلب الحصول على عضوية الناتو في 12 من الشهر الجاري.

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 68 من الحرب:

منذ 10 ساعات

عضو بمجلس الدوما للجزيرة:

لم نعتد على أحد بل نعمل على تأمين الاستقرار لمواطنينا في دونباس.

ما وجدوه في بوتشا وغيرها من المناطق عمل ملفق من النظام الأوكراني.

نريد القضاء على جميع القوميين في أوكرانيا حتى لايهددوا الأمن في دونباس.

منذ 10 ساعات

رئيس المفوضية الأوروبية السابق مانويل باروزو للجزيرة:

روسيا لم تتوقع ردة الفعل القوية من العالم على الحرب.

أوروبا تقوم بما يتوجب عليها إزاء أوكرانيا ونحن لسنا في صراع مباشر مع روسيا.

من واجبنا الأخلاقي أن نقدم الدعم لأوكرانيا ومساعدتها على حماية سيادتها وأراضيها.

احتمالية تحقيق السلام على المدى القصير ضئيلة.

نأمل أن يكون هناك شعور بالمسؤولية بين موسكو وكييف.

وصف الروس لحربهم على أوكرانيا بالعملية العسكرية أمر يدعو للسخرية.

منذ 11 ساعة

المتحدث باسم البنتاغون:

الروس تكبدوا خسائر فادحة لكن لا يزال لديهم قدر لا يستهان به من القوة القتالية.

جاهزيتنا الدفاعية لم تتأثر سلبا بشحن مزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

ملتزمون بحماية مصالحنا الأمنية ومصالح حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط.

منذ 11 ساعة

وزيرة الخارجية الألمانية: ندعم أوكرانيا عسكريا لرد العدوان الروسي وسنستمر في توسيع هذا الدعم.

منذ 11 ساعة

انفصاليو دونيتسك: قواتنا أجلت اليوم 214 مدنيا من ماريوبول إلى مناطق سيطرتنا.

منذ 12 ساعة

المتحدث باسم الخارجية الأميركية:

شواهد الفشل الاستراتيجي الروسي في أوكرانيا باتت واضحة للجميع.

الأوكرانيون أثبتوا أن موسكو لن تكون قادرة على احتلال بلادهم بالقوة.

الروس يستخدمون الدعاية والتضليل للتغطية على فشلهم الاستراتيجي والتكتيكي.

نشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمحاصرين في ماريوبول.

مستمرون في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ومواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا

منذ 12 ساعة

منذ 12 ساعة

منذ 13 ساعة

تيموفي ميلوفانوف مستشار الرئاسة الأوكرانية للجزيرة:

نستمر في العثور على مقابر جماعية ونخشى أن تكتشف المزيد منها.

المفاوضات مستمرة لكننا نشك في أن تكون روسيا تريد التفاوض بحسن نية.

لدينا شكوك في حسن نوايا الروس بشأن المفاوضات، لأن القوات الروسية غالبا ما تخرق التفاهمات التي نتفق عليها.

معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول وصلوا إلى بر الأمان.

آمل أن يتم إجلاء مزيد من المحاصرين في ماريوبول ولكن لا ضمانات لدينا.

روسيا تريد أن تحكم سيطرتها على خيرسون والكثير من المناطق الأخرى.

منذ 13 ساعة

سماع دوي صفارات الإنذار في أوديسا جنوبي أوكرانيا.

منذ 13 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني: منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي يخدم مصلحتنا العليا ومصلحة أوروبا.

منذ 13 ساعة

وزير الخارجية المجري: المجر لن تصوت للإجراءات الأوروبية التي تعرض للخطر وارداتها من النفط أو الغاز الروسيين.

منذ 13 ساعة

الدفاع الروسية:

توجيه ضربات صاروخية عالية الدقة لست وثلاثين منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم.

استهداف ٢٨ موقعا للقوات والآليات العسكرية الأوكرانية وإسقاط ٧ مسيرات خلال اليوم.

منذ 13 ساعة

المدعية العامة الأوكرانية: تحديد هوية أول مشتبه به بارتكاب جرائم حرب في بوتشا وهو قائد الحرس الوطني الروسي.

منذ 14 ساعة

أكثر من ٢٠٠ جندي أوكراني تلقوا تدريبا على استخدام مدافع هاوتزر "إم 777".

منذ 14 ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تواصل حشد جنودها في بيلغورود لدفعهم إلى منطقة العمليات شرقي أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

المستشار الألماني:

لن يتم رفع العقوبات عن روسيا إلا بتوقيع اتفاق سلام مع أوكرانيا.

هدفنا أن توقف روسيا الحرب وتسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.

منذ 14 ساعة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: حظر مشاركة النوادي الروسية في الموسم المقبل لكأس الأمم الأوروبية ولكافة البطولات الأوروبية القارية.

منذ 14 ساعة

وزيرة الطاقة الفرنسية:

يجب أن نكون مستعدين في حال قررت روسيا بشكل أحادي قطع إمدادات الغاز.

لدينا خطة للتخفيف من تبعيتنا لمصادر الطاقة الروسية ونعمل لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

كل الدول الأعضاء متفقون على تفعيل العقوبات واحترام العقود وعدم الدفع بالروبل.

دول الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

منذ 14 ساعة

سيعقد اجتماع في واشنطن لمناقشة إجراءات تخفيف تبعيتنا للطاقة الروسية.

المفوضية الأوروبية وضعت تعليمات واضحة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود.

منذ 14 ساعة

مسؤول في البنتاغون:

لحظنا تقدما محدودا جدا للقوات الروسية في دونباس خلال الأيام الماضية.

القوات الروسية في دونباس تواجه مشاكل لوجستية وانخفاضا في المعنويات.

القوات الروسية تلتزم أقصى درجات الحذر في عملياتها شرقي أوكرانيا تجنبا للخسائر.

روسيا أطلقت أكثر من ٢١٠٠ صاروخ باليستي منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: السويد تقرر إعادة فتح سفارتها في كييف بدءا من الأربعاء المقبل

منذ 15 ساعة

نائب رئيس شرطة كييف: العثور على 8 مقابر جماعية بمنطقة كييف تضم أكثر من 1200جثة لمواطنين أوكرانيين.

منذ 16 ساعة

انفصاليو دونيتسك:

سيطرنا على 173 بلدة ومنطقة سكنية منذ بداية العملية العسكرية.

مقتل 39 عسكريا أوكرانيا في المعارك على مختلف جبهات دونيتسك.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الدنماركي:

ندعم حق أوكرانيا في أن تكون جزءا من عائلة الاتحاد الأوروبي وسنعمل على تسريع الإجرءات.

كل دولة لديها القرار السيادي في الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني:

الأمور لا تزال هشة في ماريوبول وأفضل عدم الحديث عن تفاصيل عملية الإجلاء.

نعمل من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية وسلامتها.

آمل أن يفهم الجميع أننا نناضل من أجل الحرية والقيم التي نتشاركها مع أوروبا.

منذ 17 ساعة

المستشار الألماني:

الهجمات الوحشية الروسية على المدنيين بأوكرانيا كشفت مدى انتهاك موسكو لميثاق الأمم المتحدة.

الهجوم الروسي على أوكرانيا أدى إلى التشكيك في المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

منذ 17 ساعة

رئيس الوزراء الهندي:

قلقون من التداعيات الإنسانية للحرب في أوكرانيا.

ليس بإمكان أي طرف الفوز في هذه الحرب ونحن ندعو للسلام.

نائب المستشار الألماني:

يجب الإعداد بشكل جيد لفرض حظر على النفط الروسي تفاديا لأي تبعات اقتصادية.

ألمانيا مستعدة لدعم حظر على النفط الروسي.

منذ 17 ساعة

وزير الطاقة البولندي: مستعدون للتخلي بشكل كامل عن النفط الروسي ونفخر بأن بولندا على لائحة بوتين للدول غير الصديقة.

منذ 18 ساعة

مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي:

لا تفاصيل بحوزتنا بعد عن موعد فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.

لا معلومات لدينا بأن أي بلد أو شركة بالاتحاد تدفع بالروبل مقابل الطاقة الروسية.

منذ 20 ساعة

القائمة بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا:

نأمل عودة دبلوماسيينا إلى كييف بحلول نهاية الشهر الجاري.

الكرملين قد يجري استفتاء زائفا جنوب وشرق أوكرانيا لمحاولة إضفاء شرعية له هناك.

منذ 20 ساعة

مراسل الجزيرة: دوي انفجار ضخم في أوديسا جنوبي أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية: إجلاء 126 شخصا من منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول خلال اليومين الماضيين.

منذ 21 ساعة

القوات المسلحة الأوكرانية: دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوبي البلاد.

الإدارة الإقليمية في أوديسا: القوات الروسية قصفت بالصواريخ جسرا فوق مصب نهر دنيستر.

تاس عن غازبروم الروسية: طلبات المستهلكين الأوروبيين على الغاز الروسي زادت لتصل إلى 98.96 مليون متر مكعب.

منذ 21 ساعة

مكتب عمدة مدينة ماريوبول: حافلات تجلي المزيد من المدنيين صباح اليوم.

صحيفة فنلندية: هلسنكي تقرر التقدم بطلب الحصول على عضوية الناتو في 12 مايو/أيار الجاري.

منذ 23 ساعة

مراسل الجزيرة: الدانمارك تقرر إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف.

انفصاليو دونيتسك: قواتنا أجلت يوم أمس الأحد 159 مدنيا من ماريوبول باتجاه مناطق سيطرتنا.

الدفاع الروسية:

إسقاط مقاتلة ميغ 29 أوكرانية قرب سلافيانسك في مقاطعة دونيتسك.

قصف 38 منشأة أوكرانية بما فيها مستودعات ذخائر.

تدمير 10 مسيرات أوكرانية وصاروخي توشكا يو.

منذ 24 ساعة

رويترز عن المتحدث باسم الحكومة المجرية: نعارض أي حظر أوروبي لواردات الغاز والنفط من روسيا.

الانفصاليون في دونيتسك: مقتل 3 مدنيين في القصف الأوكراني على مناطقنا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الجيش الأوكراني: قواتنا دمرت زورقين روسيين من طراز رابتور قرب جزيرة الأفعى فجر اليوم.

2 مايو 2022 - 09:52 (بتوقيت مكة المكرمة)

زيلينسكي:

أوكرانيا قد تخسر عشرات ملايين الأطنان من الحبوب جراء الحصار الروسي على البحر الأسود.

العالم يواجه أزمة غذاء بعد أزمة الطاقة بسبب الحصار الروسي.

2 مايو 2022 - 09:42 (بتوقيت مكة المكرمة)

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية شنت هجوما واسعا على طول خط التماس بأكمله في اتجاه دونيتسك.

الروس نشروا أنظمة صواريخ إضافية مضادة للطائرات في منطقتي لوغانسك وزاباروجيا.





2 مايو 2022 - 09:21 (بتوقيت مكة المكرمة)

سلطات لوغانسك الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بينهم طفل في قصف روسي عنيف.

2 مايو 2022 - 08:26 (بتوقيت مكة المكرمة)

الاستخبارات العسكرية البريطانية: روسيا فقدت أكثر من ربع قوتها القتالية البرية المنتشرة في أوكرانيا. وأكثر الوحدات الروسية تضررا هي القوات المحمولة جوا.

2 مايو 2022 - 07:26 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في أوديسا جنوبي أوكرانيا.

2 مايو 2022 - 05:25 (بتوقيت مكة المكرمة)

التلفزيون الأوكراني نقلا عن مصدر أمني: مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول تعرض للقصف مجددا الليلة الماضية.

2 مايو 2022 - 00:24 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الروسي: الرئيس الأوكراني يستطيع تحقيق السلام إذا أمر قواته بالتوقف عن القتال وإطلاق سراح المدنيين. ليس لدى روسيا أي خطط لتغيير النظام في أوكرانيا.