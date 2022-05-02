تسارع عودة السفارات الأوروبية لكييف والهند تدعو لحوار لإنهاء الحرب الروسية

أعلنت السويد والدانمارك والمجر عودة سفاراتها إلى العمل من العاصمة الأوكرانية كييف، بينما دعت الهند إلى حوار لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الاثنين إن المجر أعادت نقل سفارتها في أوكرانيا من لفيف غربي البلاد إلى كييف، وذلك في ظل استمرار تحسن الوضع الأمني في العاصمة.

وفي مقطع فيديو على فيسبوك، أضاف سيارتو أن هذه الخطوة اكتملت في مطلع الأسبوع وأن السفارة في كييف بدأت عملها بالفعل.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على تويتر، اليوم الاثنين، إن السويد ستعيد فتح سفارتها في كييف يوم الأربعاء بعد إغلاقها مؤقتا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا.

رسالة دعم

وصباح اليوم أيضا، قال وزير الخارجية الدانماركي يبي كوفود في بيان صادر عن وزارته في سياق زيارة غير معلنة لأوكرانيا إن "إعادة فتح أبواب السفارة الدانماركية اليوم تشكل بادرة قوية ترمز إلى دعم أوكرانيا وشعبها". ورفع وزير الخارجية الدانماركي علم بلاده على مبنى السفارة اليوم في كييف.

ونشر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا صورة له مع نظيره الدانماركي، وقال إنهما بدآ جولة في أوكرانيا بزيارة بلدة إربين قرب العاصمة، حيث ارتكب الجيش الروسي فظائع لا توصف، حسب وصف الوزير.

وعبّر وزير الخارجية الدانماركي عن دعم بلاده لتسريع إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع تمركز الجيش الروسي على الجبهة الشرقية والجنوبية لأوكرانيا وانسحابه من أطراف كييف منذ نهاية مارس/آذار الماضي، تحسن الوضع الأمني في العاصمة الأوكرانية وعادت مختلف مظاهر الحياة إلى وضعها شبه الطبيعي.

السفارة الأميركية

وفي السياق نفسه، قالت كريستينا كفيين القائمة بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا اليوم الاثنين إن واشنطن تأمل بعودة دبلوماسييها إلى كييف بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت سفارتها في كييف قبل أيام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم أقامت واشنطن ممثلية مؤقتة في مدينة لفيف القريبة من الحدود الأوكرانية البولندية.

وسبق لكل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة أن أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن إعادة فتح سفاراتها في كييف عقب تحسن الوضع الأمني فيها.

الهند تدعو للحوار

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين من برلين إلى "حوار" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، غير أنه تجنب إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال رئيس وزراء الهند، خلال مؤتمر صحفي، مع المستشار الألماني أولاف شولتز "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، طالبنا بوقف إطلاق النار، وشددنا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع الذي ليس بإمكان أي طرف الفوز فيه".