سياسة|مصر

تحذيرات من تأثيرها على العلاقات المصرية الليبية.. سجال ساويرس والدبيبة يشعل تويتر

رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة (يمين) ونجيب ساويرس رجل الأعمال المصري (غيتي إيميجز)
عمرو جمال
2/5/2022

القاهرة – كعادة تصريحاته المثيرة للجدل، اشتبك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، حيث تبادلا تغريدات ناقدة يومي السبت والأحد، وسط تفاعل عدد من المغردين، انقسموا إلى فريقين يؤيد كل منهما طرفا، ما بدا نوعا من "حرب التغريدات".

بدأت "المعركة" بتغريدة كتبها نجيب ساويرس، السبت، هاجم فيها الدبيبة، قائلا "سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية.. فضّل المنصب عن مصلحة ليبيا".

وبعد ساعات نشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تغريدة، قال فيها "يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا التاريخ، بلد الأسود، وموطن الحشمة، وليست مهرجانا للتعري"، في إشارة إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي تنظمه عائلة ساويرس في منتجع الجونة السياحي جنوب شرق البلاد على البحر الأحمر، والذي يشهد جدلا متكررا بسبب أزياء الممثلات التي يراها البعض فاضحة.

وبعد أن ظن المتابعون أن السجال قد انتهى، رد ساويرس -صباح الأحد- بالقول إنه لم يخطئ العنوان لكن الدبيبة أخطأ الرد، فالقضية ليست قضية مهرجانات أو الحشمة، بل استقرار ليبيا ومستقبلها، وقرار الدبيبة الخاطئ بالتمسك بالسلطة على حساب وطن، بحسب وصفه.

وتابع ساويرس قائلا إنه سيرى مهرجانا للثقافة والسينما في ليبيا مستقبلا، فهما ليسا رجسا من الشيطان، على حد قوله، والطريف أنه ختم تغريدته بتهنئة الدبيبة بعيد الفطر المبارك.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة برئاسة الدبيبة في فبراير/ شباط 2021، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

وحُدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.

وفي فبراير/شباط الماضي، منح مجلس النواب الليبي ثقته لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة الدبيبة، لكن الأخير رفض التنازل عن منصبه إلا "لسلطة منتخبة"، وباستثناء روسيا لم تعترف الدول الكبرى بحكومة باشاغا حتى الآن.

وأيدت القاهرة قرارات مجلس النواب، حيث ثمّن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات، آخذا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة دوره الرقابي عليها.

لكن بعدها بيومين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري -في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية- إن القاهرة على اتصال مع كل الأطراف الليبية لتعزيز الاستقرار، وإن بلاده متفاعلة مع شركائها الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية.

جدل المؤيدين

الردود المتبادلة بين ساويرس والدبيبة، أثارت جدلا بين المغردين الذين انقسموا بين فريقين يشجع أحد الأطراف أو يهاجم الآخر.

أحد الفريقين هاجم ساويرس لتدخله في الشأن الليبي، وطالبه بالاهتمام ببلاده في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بل وزعم بعضهم أن السبب وراء هجوم ساويرس على الدبيبة، بحثه عن مصالح اقتصادية في ليبيا، الأمر الذي نفاه ساويرس، قائلا إنه ليس لديه أي طموحات اقتصادية في ليبيا.

كما زعم البعض، أن تصريحات ساويرس جاءت بعد لقائه رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أثناء زيارة الأخير للقاهرة، الأمر الذي نفاه ساويرس أيضا، مؤكدا أنه لم يلتق باشاغا من قبل.

وعبر ليبيون عن دهشتهم من دفاع ليبيين عن ساويرس، وقالوا إن الأزمة كشفت عما وصفوه "رابطة مشجعي ساويرس في ليبيا".

في المقابل هاجم البعض عبد الحميد الدبيبة، وأشاروا إلى أن رده على ساويرس لا يليق بمنصبه كرئيس حكومة، وأن الأفضل لو أنه لم يرد على الإطلاق.

وتخوف فريق ثالث من تحويل الأمر إلى أزمة بين مصر وليبيا، مستنكرين قيام البعض بتصوير الأمر كأن الدبيبة يدافع عن ليبيا ضد هجوم مصري.

واقترح بعضهم ساخرا تخصيص اليوم عطلة رسمية في ليبيا باسم "اليوم الوطني للتغريدة والكرامة".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي