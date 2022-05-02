تحذيرات من تأثيرها على العلاقات المصرية الليبية.. سجال ساويرس والدبيبة يشعل تويتر

القاهرة – كعادة تصريحاته المثيرة للجدل، اشتبك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، حيث تبادلا تغريدات ناقدة يومي السبت والأحد، وسط تفاعل عدد من المغردين، انقسموا إلى فريقين يؤيد كل منهما طرفا، ما بدا نوعا من "حرب التغريدات".

بدأت "المعركة" بتغريدة كتبها نجيب ساويرس، السبت، هاجم فيها الدبيبة، قائلا "سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية.. فضّل المنصب عن مصلحة ليبيا".

وبعد ساعات نشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تغريدة، قال فيها "يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا التاريخ، بلد الأسود، وموطن الحشمة، وليست مهرجانا للتعري"، في إشارة إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي تنظمه عائلة ساويرس في منتجع الجونة السياحي جنوب شرق البلاد على البحر الأحمر، والذي يشهد جدلا متكررا بسبب أزياء الممثلات التي يراها البعض فاضحة.

وبعد أن ظن المتابعون أن السجال قد انتهى، رد ساويرس -صباح الأحد- بالقول إنه لم يخطئ العنوان لكن الدبيبة أخطأ الرد، فالقضية ليست قضية مهرجانات أو الحشمة، بل استقرار ليبيا ومستقبلها، وقرار الدبيبة الخاطئ بالتمسك بالسلطة على حساب وطن، بحسب وصفه.

وتابع ساويرس قائلا إنه سيرى مهرجانا للثقافة والسينما في ليبيا مستقبلا، فهما ليسا رجسا من الشيطان، على حد قوله، والطريف أنه ختم تغريدته بتهنئة الدبيبة بعيد الفطر المبارك.

سيذكر التاريخ ان الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية …فضل المنصب عن مصلحةً ليبيا … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 29, 2022

يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه #ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجان للتعري — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 29, 2022

لم أخطئ العنوان لكنك أخطأت فى ردك و أسلوبه فالقضية ليست قضية مهرجانات او الحشمة،القضية هى إستقرار ليبيا و مستقبلها و قرارك الخاطئ بالتمسك بالسلطة على حساب وطنك و سنرى ان شالله مستقبلا مهرجانا للثقافة و السينما فى ليبيا فهما ليسا رجسا من الشيطان مع خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك https://t.co/QlV2wYD6vv — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 30, 2022

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة برئاسة الدبيبة في فبراير/ شباط 2021، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

وحُدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.

وفي فبراير/شباط الماضي، منح مجلس النواب الليبي ثقته لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة الدبيبة، لكن الأخير رفض التنازل عن منصبه إلا "لسلطة منتخبة"، وباستثناء روسيا لم تعترف الدول الكبرى بحكومة باشاغا حتى الآن.

وأيدت القاهرة قرارات مجلس النواب، حيث ثمّن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات، آخذا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة دوره الرقابي عليها.

لكن بعدها بيومين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري -في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية- إن القاهرة على اتصال مع كل الأطراف الليبية لتعزيز الاستقرار، وإن بلاده متفاعلة مع شركائها الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية.

المحلل السياسي الليبي د. محمود إسماعيل: ساويرس تدخل بشكل سافر.. وانحاز إلى طرف دون آخر في ليبيا pic.twitter.com/tAG1E2CC42 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2022

جدل المؤيدين

الردود المتبادلة بين ساويرس والدبيبة، أثارت جدلا بين المغردين الذين انقسموا بين فريقين يشجع أحد الأطراف أو يهاجم الآخر.

أحد الفريقين هاجم ساويرس لتدخله في الشأن الليبي، وطالبه بالاهتمام ببلاده في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بل وزعم بعضهم أن السبب وراء هجوم ساويرس على الدبيبة، بحثه عن مصالح اقتصادية في ليبيا، الأمر الذي نفاه ساويرس، قائلا إنه ليس لديه أي طموحات اقتصادية في ليبيا.

كما زعم البعض، أن تصريحات ساويرس جاءت بعد لقائه رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أثناء زيارة الأخير للقاهرة، الأمر الذي نفاه ساويرس أيضا، مؤكدا أنه لم يلتق باشاغا من قبل.

وعبر ليبيون عن دهشتهم من دفاع ليبيين عن ساويرس، وقالوا إن الأزمة كشفت عما وصفوه "رابطة مشجعي ساويرس في ليبيا".

في المقابل هاجم البعض عبد الحميد الدبيبة، وأشاروا إلى أن رده على ساويرس لا يليق بمنصبه كرئيس حكومة، وأن الأفضل لو أنه لم يرد على الإطلاق.

وتخوف فريق ثالث من تحويل الأمر إلى أزمة بين مصر وليبيا، مستنكرين قيام البعض بتصوير الأمر كأن الدبيبة يدافع عن ليبيا ضد هجوم مصري.

واقترح بعضهم ساخرا تخصيص اليوم عطلة رسمية في ليبيا باسم "اليوم الوطني للتغريدة والكرامة".

لم أكن أعرف أن ل "ساويرس" كل هؤلاء المحامين والمبرّرين داخل ليبيا.

عذراً .. فقد أوجعنا دون أن نقصد. علي فيدان — خالد 🇱🇾ليبيا🇱🇾 (@khalid22900) May 1, 2022

صحيح ان رد الدبيبة على ساويرس لايليق برئيس حكومة ولوكانت منتهية الصلاحية،

لكن هذا لايعني تأسيس " رابطة محبي نجيب ساويرس " فرع ليبيا .؟! — Dr.H (@Dr_Qadafi) April 30, 2022

ساويرس مجرد بوق لنظام السيسي يريد حصه من الكعكة الليبية عن طريق انشاء مشاريع في ليبيا ولم يتحصل علي شي فقام بمهاجمة دبيبة — Ben Saeed (@AltaherJibril) April 30, 2022

ساويرس أحد اركان انقلاب السيسي ..

يعبر عن غضبه لعدم استلام حكومة باشاغا ..

وهذا يؤكد ان الحكومة صنعت في مطبخ المخابرات المصرية .ولذلك فهم غاضبون ..

يمكن ان نقول ان الدبيبة وطني والأخر طرطور عميل وبائع .. — khaled (@Khaled2905) April 30, 2022

بكل موضوعية…. نجيب ساويرس ما جابش سيرة ليبيا والمقصود بالتويتة هوا الدبيبة زي ما مكتوب .. وطبعا رد الدبيبة ماليشي علاقة بالمهنية ولا الدبلوماسية… واضح التويتة على وحدة من المشاريع.. والاغلب على موضوع رخصة النقال الثالثة اللي طالعة عليها اشاعة قوية#طرابلس_ليبيا pic.twitter.com/jBjzz0jsko — Fawzi Elwafi (@oooji28) April 30, 2022

كلام #نجيب_ساويرس صحيح 100% وحقيقة يعلمها الجميع…..لقد فقد الدبيبة عقله خلال أشهر جلس فيها على كرسي بقائمة واحدة.. ربع سلطة…وفضل الزج بالبلاد في انقسام وحشد حتى للحرب…دون مراعاة وتغليب مصلحة الوطن العليا. — عمر القويري (@alraieda772007) April 30, 2022

بصراحة الكلام اللي قاله رجل الأعمال المصري ساويرس حقيقة وواقع واللي يدافع عن #الدبيبة بحجة أنه ساويرس مصري لا يحق له التدخل في شان ليبي ، شن قولك في التركي والروسي والامريكي والبريطاني اللي لاعبين تسعة في البلاد ، قصدكم انهم ليبيين ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم ولا كيف؟#ليبيا — Rayan Sharif_ (@rayansharif_) April 30, 2022