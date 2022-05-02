رغم التقدم الروسي.. القوات الأوكرانية تواصل مقاومتها شرقي البلاد وموسكو تعلن أنها غير مستعجلة في إنهاء عملياتها العسكرية

قال يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني إن القوات المسلحة لا تزال تخوض معارك شرقي البلاد، وإن روسيا لم تحقق مكاسب ملموسة. ومن جانبها، أكدت موسكو أنها ليست مستعجلة في إنهاء عملياتها العسكرية.

وأوضح المستشار -في مقابلة مع الجزيرة- أن "الناظر في خريطة النشاط العسكري الأسبوعين الماضيين لن يلحظ أي تغيير ملموس، فالقوات المسلحة لا تزال تدافع" عن شرقي البلاد "وفي أحيان أخرى تشن هجمات مضادة".

ووصف عملية إجلاء المحاصرين من ماريوبول بأنها عملية "تلفّها السرية"، قائلا إنها تركز على المدنيين، وقد تشمل جنودا في وقت لاحق.

من جهته، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه تم إجلاء نحو 100 مدني من مجمع آزوفستال في ماريوبول حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يجري العمل على إجلاء مزيد من المدنيين المحاصرين في المجمع.

أما مجلس مدينة ماريوبول، فقد قال إنه لأسباب أمنية تم تأجيل إجلاء السكان المدنيين في أماكن خارج آزوفستال إلى اليوم الاثنين.

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجلاء 80 مدنيا، مضيفة أنه تم تسليم هؤلاء المدنيين إلى ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.





إنهاء العملية العسكرية

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا تنوي إنهاء العملية العسكرية بحلول التاسع من مايو/أيار الذي يوافق عيد النصر لدى الروس.

وأضاف لافروف -في تصريحات للتلفزيون الإيطالي- أن روسيا لن توقف جهودها لمنع اندلاع حرب نووية، كما أنه ليس لديها أي خطط لتغيير نظام كييف ولا تطالب الرئيس الأوكراني بالاستسلام، وإنما بالإفراج عن المدنيين ووقف المقاومة، على حد تعبيره.

واتهم الوزير الروسي كييف بأنها تريد إخراج المسلحين من مصنع آزوفستال لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط من جيوش دول غربية في أوكرانيا، وفق تعبير لافروف.

ونقل التلفزيون الأوكراني عن مصدر عسكري أن مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول تعرض للقصف مجددا مساء أمس الأحد.

وقد شغلت ماريوبول وتطوراتها العالم لأسابيع، وتصاعدت الأصوات المطالبة بتوفير ممرات آمنة لإجلاء المدنيين، خصوصا بعد إطباق القوات الروسية حصارها على المجمع، وهو آخر مواقع القوات الأوكرانية في المدينة.

وفي منطقة خاركيف (شرقي أوكرانيا)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين. أما في زاباروجيا وأرتيو موفكا، فقالت الوزارة نفسها إن قواتها دمرت منظومتي "إس-300" (S-300) أوكرانيتين للدفاع الجوي.

في سياق مواز، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا على طول خط التماس في اتجاه دونيتسك.

وأفادت الهيئة بأن الروس نشروا أنظمة صواريخ إضافية مضادة للطائرات في منطقتي لوغانسك وزاباروجيا.

أما الإدارة العسكرية في منطقة زاباروجيا، فقالت إن الهجوم الروسي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.

وفي دونيتسك، قال الانفصاليون الموالون لروسيا إن 3 مدنيين قتلوا في قصف أوكراني على المناطق الخاضعة لهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفرضت السلطات في أوديسا (جنوبي أوكرانيا) حظرا للتجوال في المدينة، مما تسبب في شل الحركة فيها وتوقف وسائل النقل العام.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت أن روسيا -عبر ما وصفتها بعصابات محلية- تخطط لزعزعة الأوضاع وإثارة أعمال شغب في أوديسا.

وقالت -في بيان لها- إنها نفذت عملية أمنية واسعة ضد من وصفتهم بالداعمين لروسيا في أوديسا، واعتقلت عددا من الأشخاص وصادرت أسلحة وأجهزة اتصالات.

وقد امتد الاستهداف الروسي إلى ميكولايف التي قال حاكمها إن القوات الروسية قصفت مصنعا للأسمدة في المدينة.





استهداف منشآت عسكرية

وكان سيرغي براتشوك، المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية لأوديسا الأوكرانية، قد قال إن القوات المسلحة قصفت السبت وأمس الأحد مقر القيادة المتقدم للجيش الثاني الروسي في منطقة إيزيوم، وإنه ينتظر معلومات رسمية من هيئة الأركان العامة بشأن احتمال إصابة جنرال روسي بارز.

ومن جانب آخر، بثت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لاستهداف منشآت البنية التحتية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بصواريخ "أونيكس" أطلقت من ساحل البحر الأسود.

وتعد منظومات الصواريخ الساحلية الروسية "باستيون" (Bastion) -التي تستخدم صواريخ "أونيكس" المجنحة الأسرع من الصوت- نظاما صاروخيا ساحليا متنقلا مخصصا لتدمير السفن البحرية، بما فيها سفن الإنزال الكبيرة والمتوسطة وحاملات الطائرات.

ويتراوح مدى صواريخ "أونيكس" المجنحة الأسرع من الصوت بين 300 و600 كيلومتر.

وفي سياق مواز، اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بإحراز الجيش الروسي تقدما في الجهة الغربية من إقليم دونباس، لكنها أكدت أن قواتها لا تزال تتصدى للهجمات التي تشن في الجهات الشرقية والجنوبية.

ومع اقتراب المعارك من بعض المدن، قرر بعض من بقي في مقاطعات لوغانسك ودونيتسك الخروج إلى مناطق أكثر أمنا.





هجمات

من جهته، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن قوات بلاده دمرت زورقين روسيين من طراز "رابتور".

وأضاف أن العملية تمت في هجوم نفذ فجر اليوم الاثنين قرب جزيرة الأفعى، قبالة السواحل الجنوبية الأوكرانية.

كما أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية بوقوع انفجارين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في المنطقة الواقعة جنوب غربي روسيا، قريبا من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف الحاكم أن الانفجارين لم يسفرا عن أي إصابات أو أضرار، على حد تعبيره.

وقد قالت الاستخبارات البريطانية إنه من المرجح أن يكون أكثر من ربع الوحدات الروسية التي أشركتها روسيا في الحرب على أوكرانيا قد أصبحت غير فعالة.

وأضافت الاستخبارات البريطانية أن بعض الوحدات الأكثر نخبوية، بما فيها القوات المحمولة جوا "في دي في" (VDV)، هي الأكثر تضررا، وهذا الأمر سيستغرق من روسيا سنوات لإعادة تشكيلها.

ولفتت إلى أنه في بداية الصراع أشركت روسيا أكثر من 120 وحدة تكتيكية في القتال، أي قرابة 65% من إجمالي قوتها القتالية البرية.