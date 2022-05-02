المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك

يحتفل المسلمون اليوم الاثنين في معظم الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت 21 دولة عربية أن اليوم الاثنين الثاني من مايو/أيار 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية، في حين قالت دولة جزر القمر إن العيد يحل غدا الثلاثاء.

وبدأ المسلمون في مختلف الدول بالتوافد فجر اليوم بحشود كبيرة إلى المساجد والمصليات والساحات العامة لأداء صلاة العيد، في ظل رفع غالبية تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأدى آلاف المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

كما توافد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة عيد الفطر، حيث امتلأت أزقة البلدة القديمة بالقدس بجموع المصلين الذين أتوا من القدس وضواحيها ومن داخل الخط الأخضر.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب -لوكالة الأناضول- إن أكثر من 200 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم الاثنين.

من صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك .. أجواء عيد الفطر السعيد pic.twitter.com/kMvRRoYzq0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2022

واقتصر وجود قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة والأبواب المؤدية للمسجد الأقصى، ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى.

وشهدت صلاة عيد الفطر خلال العامين الماضيين قيودا بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام هذا العام بتوسع لافت ومن دون قيود لأول مرة منذ عامين.

وفي العالم الإسلامي، أعلنت عدة دول من بينها إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر، في حين أعلنت باكستان أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وكانت سنغافورة قد أعلنت مساء أمس الأحد أيضا أن غدا الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الفطر، الذي تحتفل به أغلبية الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة اليوم الاثنين.