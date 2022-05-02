أردوغان: علاقاتنا مع السعودية سترتقي إلى مستوى متميز جدا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا في مختلف المجالات، وكان أردوغان قد أجرى الأسبوع الماضي زيارة إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى منذ العام 2017.

وأبدى الرئيس التركي، في تصريحات عقب أدائه صلاة عيد الفطر، ثقته بأن العلاقات بين تركيا والسعودية ستتطور جدا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة، مضيفا أن توافد السياح السعوديين سيسهم في تعزيز الحركة السياحية في تركيا.

وكان أردوغان رحّب قبل يومين باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وذلك عقب تحسين العلاقات بينهما التي شابها التوتر في السنوات القليلة الماضية.

وقال الرئيس أردوغان إنه بحث خلال زيارته المملكة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطوير العلاقات السعودية التركية. وقد التقى الرئيس التركي بولي العهد السعودي الخميس الماضي في مدينة جدة غربي المملكة. ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا للرئيس التركي وولي العهد السعودي وهما يتعانقان، فيما بدا مقدمة لطي صفحة التوتر في العلاقات الثنائية.

وقال الرئيس التركي أول أمس السبت إن أنقرة والرياض لديهما رغبة مشتركة في "إعادة تفعيل إمكانيات اقتصادية عظيمة" بين البلدين عبر منظمات تجمع المستثمرين من الطرفين.

وخلال زيارته السعودية، أدى أردوغان مناسك العمرة يوم الجمعة الماضي عقب لقاءات بقادة المملكة العربية السعودية.