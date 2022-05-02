آخر ضحايا بيغاسوس.. إسبانيا تكشف عن "تجسس" خارجي على رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، إن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس تعرضت لـ "عمليات تنصت خارجية ومخالفة للقانون" بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية.

وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خلال مؤتمر صحفي عقد على عجل "هذه ليست افتراضات" متحدثا عن وقائع "خطرة للغاية" سجلت عام 2021.

وأضاف "لدينا التأكيد المطلق بأنها هجوم خارجي.. لأنه في إسبانيا وفي نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي" مضيفا أنه تم إبلاغ وزارة العدل بالواقعة، وستتولى المحكمة العليا القضية.





استهداف مرتين

وأوضح بولانيوس "في إطار القضية الراهنة لم يحدث أي من هذين الأمرين.. لذا لا شك لدينا من أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي".

ولم يحدد الوزير ما إذا كانت السلطات وقفت على أي خيوط تفضي إلى مصدر هذا التدخل، وما إذا كان الأمر يتعلق بدولة أجنبية.

وقال بولانيوس "عندما نتحدث عن تدخل خارجي نعني بذلك أنه ليس من فعل هيئات رسمية ولم يتم بتفويض قضائي".

وأشار إلى أن هاتف سانشيز استهدف مرتين في مايو/أيار 2021، وروبلس استهدف هاتفها مرة واحدة في يونيو/حزيران 2021.

وفي الحالتين سمح الاستهداف بالحصول "على كمية محددة من البيانات في الهاتفين النقالين" حسب قول الوزير. وأكد أنه ليس هناك أدلة على عمليات تنصت أخرى بعد هذه التواريخ.





تقرير سيتزن لاب

وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" -من إنتاج شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية- التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن هذه البرمجية قد تكون استخدمت في قرصنة حوالى 50 ألف هاتف نقال في العالم.

وكشفت قضية التجسس في 18 أبريل/نيسان الماضي عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبراني من جامعة تورونتو الكندية تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية، وغالبيتهم من كتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة هذه البرمجية الإسرائيلية.

وبعد مزاعم التجسس على أعضاء الحركة الانفصالية، قال حزب "إيه آر سي" (ARC) اليساري المؤيد لانفصال منطقة كتالونيا، والحليف الرئيسي لحكومة الأقلية بالبرلمان، إنه لن يدعمها قبل أن تتخذ إجراءات لاستعادة الثقة.