بعد إغلاق استمر 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف أمس الأربعاء بعدما أغلقتها لمدة 3 أشهر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، وعيّنت بريدجت برينك سفيرة في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن -في بيان- "دافع الشعب الأوكراني، بمساعدة أمنية منا، عن وطنه في مواجهة الغزو الروسي غير المبرر، ونتيجة لذلك رفرف العلم الأميركي فوق السفارة مرة أخرى".

وأضاف "نقف بكل اعتزاز إلى جانب الأوكرانيين ونواصل دعمهم حكومة وشعبا في وقت يدافعون فيه عن بلدهم في وجه حرب الكرملين القاسية القائمة على عدوان".

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تعيين الدبلوماسية بريدجت برينك سفيرة للولايات المتحدة في أوكرانيا.

ولم يكن للولايات المتحدة سفير في أوكرانيا منذ عام 2019 عندما أقال الرئيس السابق دونالد ترامب السفيرة ماري يوفانوفيتش من هذا المنصب.

وأصبحت يوفانوفيتش لاحقا شاهدة رئيسية في أول محاكمة أجراها الكونغرس لعزل ترامب بسبب دوافع قراره تعليق المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كييف يوم 14 فبراير/شباط الماضي، قبل 10 أيام من دخول القوات الروسية عبر الحدود.

وواصل الدبلوماسيون الأميركيون توفير الخدمات من مدينة لفيف (غرب)، في حين اضطروا أحيانا للمبيت في بولندا المجاورة نتيجة مخاوف أمنية.

وتأتي العودة إلى كييف بعدما نجحت القوات الأوكرانية في التصدي للمحاولات الروسية للسيطرة على شمالي أوكرانيا والعاصمة في وقت باتت فيه الحرب تتركز شرقي وجنوبي البلاد.

وقال بلينكن "في وقت نقوم فيه بهذه الخطوة التاريخية، اتخذنا إجراءات إضافية لتعزيز سلامة زملائنا العائدين إلى كييف، وعززنا إجراءاتنا وبروتوكولاتنا الأمنية".