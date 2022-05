غوتيريش يحذّر من مجاعة عالمية تستمر سنوات

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري على أوكرانيا، وفق حساب المنظمة الأممية على تويتر اليوم الخميس.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزاري حول الجوع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع "العالم قد يواجه نقص إمدادات الغذاء عالميا في الأشهر المقبلة، إذا لم تتم إعادة الصادرات الأوكرانية إلى مستويات ما قبل الحرب المتواصلة منذ 24 فبراير/شباط الماضي".

وأوضح أن هذا الصراع "يهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، وما يترتب عليه من سوء التغذية وجوع جماعي، بل ومجاعة".

وأفاد أيضا بأنه "خلال عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ من 135 مليونا قبل بدء الجائحة إلى 276 مليونا اليوم".

واستدرك بالقول "هناك ما يكفي من الغذاء في عالمنا الآن إذا عملنا معا، ولكن ما لم نحل هذه المشكلة اليوم، فإننا نواجه شبح نقص الغذاء العالمي في الأشهر المقبلة".

وأدت الحرب إلى قطع الإمدادات من موانئ أوكرانيا، التي كانت تصدر في السابق كميات هائلة من زيت عباد الشمس والحبوب مثل الذرة والقمح، مما أدى إلى تراجع المعروض عالميا وبالتالي ارتفاع أسعار البدائل.

"Our only chance of lifting millions of people out of hunger is to act together, urgently & with solidarity."

— @antonioguterres tells Global Food Security Call to Action ministerial meeting. https://t.co/LNJkziRZcb

— United Nations (@UN) May 19, 2022