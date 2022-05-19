تحدثت عن تقدير خاطئ.. إسرائيل تطلق صاروخين على طائرة قرب حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية أطلقت صاروخين -صباح اليوم الخميس- على إثر تقدير خاطئ بوجود طائرة كانت تحوم قرب الحدود اللبنانية من دون إسقاطها.

وقد أدى ذلك إلى تفعيل صافرات الإنذار في أكثر من بلدة إسرائيلية متاخمة للحدود، حيث طلب من سكانها التزام الملاجئ.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدم اختراق أي طائرة معادية للأجواء الإسرائيلية، على حد تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء إسقاط طائرة مسيّرة قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني، كانت كما يبدو تقوم بمهمة تصوير قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تتبّع المسيّرة منذ اللحظة الأولى وقام بإسقاطها.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بوجود أنباء أولية عن سقوط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني، ونشاط مكثف لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

كما نقل المراسل عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما سمعوا صفارات الإنذار.