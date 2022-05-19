كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي تزامنا مع جولة بايدن الآسيوية

أفادت مصادر متطابقة بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي تزامنا مع جولة يبدؤها اليوم الخميس الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا هي الأولى منذ تولى منصبه.

وقال النائب الكوري الجنوبي ها تاي-كونغ إن كورويا الشمالية "أنجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية"، وإنهم ينتظرون فقط الوقت المناسب "لتنفيذها".

وأضاف النائب نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سول أن هذه التحضيرات تأتي رغم موجة الإصابات الهائلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الشمالية.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان "تعكس معلوماتنا الاستخباراتية إمكانية حقيقية" بأن تجري بيونغ يانغ اختبارات لصاروخ بقدرات نووية أو لأسلحة نووية تزامنا مع جولة بايدن.

جولة آسيوية

ومن المقرر أن يغادر بايدن اليوم الخميس للمشاركة في قمم تستضيفها كل من كوريا الجنوبية واليابان بين 20 و24 من الشهر الجاري.

وفي إفادة في البيت الأبيض، قال سوليفان إن كوريا الشمالية، التي أجرت سلسلة اختبارات صاروخية هذا العام في تحدٍّ للعقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، قد تستغل زيارة بايدن للقيام بأعمال "استفزازية".

وأشار إلى أن واشنطن تنسق مع كوريا الجنوبية واليابان "من كثب" بشأن أي رد محتمل، وأنه طرح المسألة مع نظيره الصيني في وقت سابق الأربعاء.

وأعلن البيت الأبيض -أمس الأربعاء- أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية المنزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع.

يذكر أن نظام كيم جونغ أون توقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية منذ عام 2017، لكنه أعاد الكرّة جزئيا بإطلاقه صاروخا عابرا للقارات في نهاية مارس/آذار الماضي، ويتوقع كثير من المراقبين أن يختبر أيضا سلاحا نوويا كما فعل 6 مرات بين عامي 2006 و2017.