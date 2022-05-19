تواصل عمليات الإجلاء من ماريوبول.. بلينكن يطالب بوقف الحرب ومجموعة السبع تقرر دعما جديدا لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن على الجميع العمل على وقف الحرب في أوكرانيا، وبينما قررت مجموعة الدول السبع تقديم تحويلات وقروض لكييف، تستمر عمليات إجلاء القوات الأوكرانية من مدينة ماريوبول.

واعتبر بلينكن، في تصريحات له مساء اليوم الخميس، أن روسيا صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا وسيطرتها على الموانئ تفاقم أزمة الغذاء العالمي.

يأتي ذلك بينما بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس مقترحات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أنه بعد مكالمة هاتفية بين الطرفين "ناقش الزعيمان التقدم في المفاوضات واتفقا على تكثيف العمل مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتحديد الهيكل الأمني طويل الأمد لأوكرانيا".

وأضاف "ناقشا الخيارات لفتح طرق الإمداد البحرية والبرية الحيوية لمخزونات الحبوب الأوكرانية، والتزما بتوجيه فريقيهما للعمل بشكل عاجل على الخطوات التالية".

تحويلات مالية

وفي تطورات متصلة بالأزمة الأوكرانية، ذكرت مسودة لبيان سيصدر عن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى واطلعت عليه رويترز اليوم الخميس أن المجموعة تعهدت بتقديم تحويلات وقروض قيمتها الإجمالية 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على الوفاء باحتياجاتها المالية العاجلة.

وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في المسودة "جمعنا 18.4 مليار دولار، من بينها 9.2 مليارات دولار من الالتزامات التي تم التعهد بها مؤخرا قبل اجتماع بيتسبرغ، لمساعدة أوكرانيا على تخطي الفجوات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني".





أزمة وتداعيات

وفيما يتعلّق بالأزمة الدبلوماسية، أعلنت موسكو طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين، ردا على إجراء مماثل من لشبونة.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت أمس طرد 85 موظفا دبلوماسيا أوروبيا يعملون في روسيا، ردا على طرد حكوماتهم دبلوماسيين روسا في أعقاب بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وفي تطورات سياسية موازية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن وقف إطلاق النار مستحيل دون الانسحاب الكامل للقوات الروسية.

وأضاف، في تغريدة على تويتر، أن أوكرانيا ليست مهتمة باتفاقية مينسك جديدة، واندلاع حرب أخرى بعد سنوات قليلة؛ وأبدى استعداد بلاده لاستعادة الأراضي المحتلة بالكامل، وفق تعبيره.





تطورات ميدانية

ميدانيا، قال قائد عسكري أوكراني إن إجلاء القوات الأوكرانية من مدينة ماريوبول مستمر لكنه لم يذكر تفاصيل.

وصرح الجنرال أوليكسي جروموف نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية في إفادة صحفية عبر الإنترنت بأنه "فيما يتعلق بماريوبول يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء أبطالنا".

وذكرت موسكو، اليوم الخميس، إن 1730 مقاتلا أوكرانيا استسلموا في ماريوبول على مدى 3 أيام من بينهم 771 في الساعات الـ24 الماضية.

في الأثناء، قُتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون في قصف روسي كثيف لمدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.

وقال سيرغي غايداي عبر تليغرام إن الروس "بدؤوا صباحا بقصف المركز الإقليمي في شكل عشوائي مستخدمين أسلحة ثقيلة. والقصف مستمر".