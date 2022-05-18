10 أعضاء بالكونغرس يؤيدون تولي "إف بي آي" التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

قالت عضو مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب إن 10 من أعضاء الكونغرس على الأقل وقعوا رسالة لمطالبة السلطات الأميركية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة بفلسطين شيرين أبو عاقلة، في حين جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته لإسرائيل للإسراع بإنهاء التحقيق في حادث اغتيال أبو عاقلة.

وأضافت المشرعة الأميركية عن الحزب الديمقراطي أنه "أمر غير مسبوق أن يرفع أعضاء في الكونغرس أصواتهم للتنديد بما جرى"، في إشارة إلى اغتيال شيرين أبو عاقلة الأربعاء الماضي خلال استعدادها لتغطية عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت رشيدة طليب، وهي فلسطينية الأصل، في حديث مع الجزيرة أنه لا يمكن السماح للأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب بأن يحققوا مع أنفسهم، في إشارة إلى السلطات الإسرائيلية، وطالبت النائبة الديمقراطية بربط المساعدات الأميركية لإسرائيل باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.

مضمون الرسالة

وكان مصدر في الكونغرس الأميركي أكد للجزيرة تداول رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة الخارجية بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وكان موقع "إنترسبت" (Intercept) الإخباري الأميركي قد نقل أول أمس الاثنين، عن مصادر مطلعة، أن نائبين ديمقراطيين في الكونغرس يسعيان إلى الحصول على توقيعات مشرعين على رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي والخارجية الأميركية بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.





وحسب 3 مصادر مطلعة، فإن الرسالة التي أعدها "أندريه كارسون" النائب عن ولاية إنديانا و" لو كوريا" النائب عن ولاية كاليفورنيا، تطالب الخارجية الأميركية أيضا بالتحقق مما إذا كان مقتل صحفية تحمل الجنسية الأميركية ينتهك أيا من القوانين الأميركية.

واتهمت كل من شبكة الجزيرة والسلطة الفلسطينية إسرائيل بتعمد إطلاق النار على شيرين بينما كانت تمارس عملها، في حين قال تقرير أولي أصدره الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إنه خَلُص إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأدى إلى مقتلها.

فرنسا وروسيا

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون جدد خلال مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت موقف بلاده الداعي إلى سرعة الانتهاء من التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة. وحسب مكتب الرئاسة الفرنسية فإن ماكرون عبّر، خلال الاتصال، عن تأثره بحادثة اغتيال أبو عاقلة.

وفي فرنسا أيضا، قال عضو البرلمان أوبير جوليان لافيريير إن زملاء له يحشدون من أجل المطالبة بلجنة تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، وشدد البرلماني الفرنسي خلال مداخلة مع الجزيرة على الضروري كشف ملابسات قتل شيرين، وما حدث خلال تشييعها ومحاسبة الجناة.

وفي موسكو، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تعازيه لحسين شيخ وزير شؤون المواطنة الفلسطيني وسكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في وفاة الزميلة شيرين، وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن الوزير لافروف عبر للمسؤول الفلسطيني دعم موسكو لمطالب السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل وموضوعي لحادثة قتل أبو عاقلة.

قال عضو البرلمان الفرنسي أوبير جوليان لافيريير إن زملاء له يحشدون من أجل المطالبة بلجنة تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

عزاء وتأبين

من ناحية أخرى، أقامت محافظة جنين أمس الثلاثاء بيت عزاء حدادا على روح مراسلة الجزيرة وسط مدينة جنين، شارك فيه عدد من علماء الدين المسيحيين والمسلمين ومحافظ جنين، وقد استمعت عائلة أبو عاقلة وطاقم الجزيرة ومئات من المعزين من كافة الفصائل لشهادة الشاب الفلسطيني شريف العزب الذي حاول إنقاذ شيرين.

وفي مصر، أقامت نقابة الصحفيين أمس الثلاثاء حفل تأبين في مقرها للراحلة شيرين أبو عاقلة، وقال نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان إن النقابة تدعم تحركات لمقاضاة إسرائيل على اغتيال شيرين، وأضاف رشوان خلال الحفل أن النقابة ستطلق جائزة تحمل اسم شيرين أبو عاقلة، وستكون ضمن جوائز مسابقة الصحافة المصرية السنوية، وتخصص لتغطيات شؤون فلسطين.