مباحثات أميركية إسرائيلية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة والرئاسة الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل لا تأبه بالإدانات الدولية

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إسرائيل باغتيالها شيرين أبو عاقلة والاعتداء على جنازتها أثبتت أنها لا تأبه بالإدانات الدولية، في وقت ينتظر فيه أن يتباحث مسؤولون أميركيون مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الاغتيال.

ويتوقع أن يصل وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس اليوم الأربعاء إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.

وتتصدر المباحثات ملابسات اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وقمع قوات شرطة الاحتلال الإٍسرائيلي تشييع جنازتها في القدس المحتلة.

وكانت الإذاعة الإٍسرائيلية قد أكدت أن المسؤولين الأميركيين يطالبون الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات حول تصرف قواتهم في قضية أبو عاقلة.

وفي السياق ذاته، دعت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حِنّا رباني كَهرْ إلى محاكمة ومعاقبة قتلة الزميلة شيرين أبوعاقلة، واعتبرت الوزيرة الباكستانية أن اغتيال شيرين أحيا شعور العالم بأولوية تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، فقد كان عمل شيرين قويا جدا، وكذلك الحال عند مقتلها، حسب قولها.

وفي العاصمة الأميركية واشنطن، نظم ناشطون ومتضامنون أمس الثلاثاء وقفة أمام مقر نادي الصحافة الوطني لإضاءة الشموع تكريما لروح الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وكانت منظمات فلسطينية وعربية دعت إلى هذه الفعالية التي رُفعت فيها لافتات وشعارات تطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة وقفات احتجاجية في عدة مدن أميركية تنديدا باغتيال شيرين، وتأكيدا على تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، تزامنا مع الذكرى الـ74 ليوم النكبة.





10 من أعضاء الكونغرس يطالبون بالتحقيق

وفي وقت سابق، قالت عضوة مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب إن 10 من أعضاء الكونغرس على الأقل وقعوا رسالة لمطالبة السلطات الأميركية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة بفلسطين شيرين أبو عاقلة، في حين جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إسرائيل للإسراع في إنهاء التحقيق في حادث اغتيال أبو عاقلة.

وأضافت المشرعة الأميركية عن الحزب الديمقراطي أنه "أمر غير مسبوق أن يرفع أعضاء في الكونغرس أصواتهم للتنديد بما جرى"، في إشارة إلى اغتيال شيرين أبو عاقلة الأربعاء الماضي خلال استعدادها لتغطية عملية اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت رشيدة طليب، وهي فلسطينية الأصل، في حديث مع الجزيرة أنه لا يمكن السماح للأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب أن يحققوا مع أنفسهم، في إشارة إلى السلطات الإسرائيلية، وطالبت النائبة الديمقراطية بربط المساعدات الأميركية لإسرائيل باحترام الأخيرة حقوق الإنسان.

وكان مصدر في الكونغرس الأميركي أكد للجزيرة تداول رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) ووزارة الخارجية بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وكان موقع "إنترسبت" (Intercept) الإخباري الأميركي قد نقل أول أمس الاثنين، عن مصادر مطلعة، أن نائبين ديمقراطيين في الكونغرس يسعيان إلى الحصول على توقيعات مشرعين على رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي والخارجية الأميركية بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.