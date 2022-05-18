القاهرة (خاص)- ردد الصحفيون المصريون -للمرة الأولى منذ سنوات- هتافات مناوئة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال حفل تأبين الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملها الصحفي بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة قبل أسبوع.

واحتشد مئات الصحفيين في مبنى نقابتهم بالقاهرة، قبيل انطلاق حفل التأبين الذي دعا إليه نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس النقابة، وصدحوا بهتافات تندد باغتيال أبو عاقلة في البهو الذي ظل خاملا لسنوات منذ احتجاجات القدس في ديسمبر/كانون الأول 2017 تنديدا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية إليها.

وقام بعض الصحفيين بإحراق العلم الإسرائيلي، ورددوا هتافات غاضبة ضد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الأراضي المحتلة؛ من قبيل "فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، و"بنرددها جيل وراء جيل.. بنعاديك يا إسرائيل" و"من القاهرة إلى جنين.. ألف تحية لروحك يا شيرين"، و"يا شيرين يا شيرين.. حقك راجع مش ناسيين"، و"من القاهرة للقدس الحرة.. التغطية مستمرة"، و"تسقط تسقط تسقط إسرائيل".

وكانت أخر وقفة احتجاجية شهدتها نقابة الصحفيين قبل 5 سنوات قد أسفرت عن قيام الشرطة المصرية باعتقال عدد من الصحفيين في محيط النقابة عقب انتهاء فعالية الوقفة التي نظمها صحفيون وسياسيون للتنديد بالقرار الأميركي حينها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وطالب المحتجون حينها السلطات بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وطرد السفير الإسرائيلي في القاهرة، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في بلدهم.

وشارك بالوقفة عدد من الشخصيات العامة كالمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط الحقوقي طارق العوضي، وعدد من ممثلي الأحزاب والحركات الشبابية، مثل حركة كفاية وحركة "6 أبريل" وحزب الدستور.

وطالبت نقابة الصحفيين -التي أعلنت انضمامها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين في جهود ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي- بمقاضاة المسؤولين عن اغتيال أبو عاقلة، ومحاسبة كل المتورطين في قتل الأبرياء، وأكدت أنها لن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح جهود كل المؤسسات التي تسعى لمقاضاة الاحتلال.

كما شارك الشاعر والصحفي ماهر أبو المعاطي الحضور أبياتا من قصيدته جاء فيها:

"درس التاريخ محفور

جوا القلوب من نور

والشهدا ساكنة قبور

وغزة بتعلم والعزة بتعلم

ضحكة رصاص بغداد تسكن نفوس حرة

حتى اسالوا الدرة

زرع في أرضه الغضب

علم عدوه الأدب".

جائزة شيرين أبو عاقلة

وخلال حفل التأبين أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تدشين جائزة تحمل اسم الراحلة شيرين أبو عاقلة ضمن جوائز المسابقة السنوية للصحافة المصرية وتخصص لتغطيات شؤون فلسطين.

كما أعلن رشوان انضمام النقابة لكل الإجراءات والخطوات القانونية التي يقوم بها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، لمقاضاة "الكيان الصهيوني"، وفق وصفه.

وفي كلمته، قال سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح إن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة جريمة إرهابية مكتملة الأركان، معلنا عن إطلاق مبادرة باعتبار 11 مايو/أيار (يوم اغتيال الصحفية أبو عاقلة) يوما عالميا للتضامن مع الإعلام الفلسطيني.

وبدورها طالبت مشيرة خطاب، التي ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر (رسمي)، بتحقيق دولي فوري وشفاف وعلني في ظروف اغتيال الصحفية الراحلة شيرين أو عاقلة.