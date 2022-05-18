قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قواته صدت 12 هجوما روسيا في دونيتسك ولوغانسك خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلن عن تدمير 3 دبابات للجيش الروسي و3 أنظمة مدفعية و6 وحدات من مركبات قتالية، في حين أعلنت روسيا عن استسلام قرابة ألف جندي أوكراني في ماريوبول.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية استمرار استسلام القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول، معلنة استسلام 959 جنديا أوكرانيا في مجمع آزوفستال منذ الاثنين الماضي.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت بأن قوافل مكونة من 8 حافلات أقّلت دفعة جديدة من القوات الأوكرانية التي استسلمت في مجمع آزوفستال الصناعي، وغادرت مدينة ماريوبول أمس الثلاثاء.

وقال عمدة مدينة ماريوبول الموالي لروسيا كنستانتين إيفاشينكو للجزيرة، إن إكمال السيطرة على المدينة بما في ذلك مصنع آزوفستال سيساعد على عودة الحياة الطبيعية بشكل سريع إلى ماريوبول، مشيرا إلى أن قرار إعادة بناء المصنع الذي دمرته الحرب لم يُتخذ بعد.

ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنّت غارات على عدة مدن للتغطية على ما سماها "سلسلة إخفاقات جيشها في الشرق والجنوب"، مشيرا إلى تواصل إجلاء المقاتلين من المنطقة الصناعية آزوفستال في ماريوبول "تحت إشراف ضباط جيشنا واستخباراتنا وأهم الوسطاء الدوليين".





نائب رئيس الوزراء الروسي يزور خيرسون

وفي السياق، زار مارات خوسنولين نائب رئيس الوزراء الروسي منطقة خيرسون في جنوبي أوكرانيا أمس الثلاثاء.

وقال خوسنولين خلال الزيارة إن المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية ستشغل "مكانا جديرا بالاهتمام في عائلتنا الروسية"، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي.

وفي الأول من مايو/أيار الجاري، أعلنت روسيا الروبل الروسي عملة رسمية في المنطقة. وقبل بضعة أيام، قالت الحكومة التي نصبتها روسيا في المنطقة الأوكرانية إنها تعتزم مناشدة موسكو الحصول على الحق في أن تصبح جزءا من روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كيريل ستريموسوف نائب رئيس وزراء المنطقة الموالي لروسيا إنه لن يكون هناك استفتاء أو تحرك لإقامة المنطقة كجمهورية.

وبرر عدم إجراء استفتاء بحقيقة أن استفتاء مماثلا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، لم يُعترف به دوليا. ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة الأوكرانية مقتنعة بأن إضفاء الصبغة الروسية على منطقة خيرسون سيفشل.

وحدة أميركية لتوثيق الأدلة على جرائم الحرب

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء تدشين برنامج جديد لجمع وتحليل أدلة جرائم الحرب وغيرها من الأعمال الوحشية التي يُزعم أن روسيا ارتكبتها في أوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى ضمان محاسبة موسكو على أفعالها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ما يسمى "مرصد الصراع" سيشمل التوثيق والتحقق ونشر أدلة، مع إتاحة مصادرها، على تصرفات روسيا في أوكرانيا، على أن تكون التقارير والتحليلات متاحة من خلال موقع "مرصد الصراع".

وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن ما وصفه بـ"جرائم الحرب الكبرى" التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وأكد عزمه على تحميل موسكو المسؤولية عن شن أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واتهمت حكومة كييف روسيا بارتكاب أعمال وحشية بحق المدنيين خلال العملية العسكرية، وقالت إنها حددت أكثر من 10 آلاف جريمة حرب محتملة، في حين تنفي روسيا استهداف المدنيين، وتقول إن الإشارات على ارتكابها جرائم مزيفة.





وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن البرنامج الجديد، الذي يُنشأ باستثمار أولي قدره 6 ملايين دولار، سيحلل المعلومات ويحفظها، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يمكن استخدامها في آليات المساءلة الحالية والمستقبلية.

وذكر البيان أن "برنامج مرصد الصراع الجديد هذا يندرج في إطار جهود الحكومة الأميركية على المستويين الوطني والدولي لضمان مساءلة روسيا مستقبلا عن أفعالها المروعة".

وفي تطور آخر، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إنه سيجري العمل على ضمان مشاركة روسيا في إعادة بناء أوكرانيا.

وأضافت: نحتاج خطة عسكرية جديدة لإعادة بناء أوكرانيا ونبحث استخدام الأصول الروسية لذلك.

وفي السياق ذاته، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء أن شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا ستزداد في الأيام المقبلة، مضيفا أن باريس مستعدة لتلبية طلبات إضافية للمساعدة.

وفي اتصال هاتفي مع زيلينسكي، قال ماكرون أيضا إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى التكتل في قمة تنعقد في يونيو/حزيران المقبل، وكرر فكرة إنشاء "تجمع سياسي" جديد خارج الاتحاد لتسهيل دمج أوكرانيا.