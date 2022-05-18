الكلمة النارية للمبعوثة الأممية بشأن العراق تشعل مواقع التواصل

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، لا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللا مع تعذّر انتخاب رئيسا الجمهورية والوزراء.

أشعلت الكلمة النارية لمبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بشأن العملية السياسية في هذا البلد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وعدها بعض المتخصصين إعلانا أمميا بإخفاق القادة السياسيين في إدارة البلد، وتحول العراق إلى دولة فاشلة.

وقالت بلاسخارت –في إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الوضع في العراق– إن "الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية لا تزال تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية"، مشيرة إلى أن "العراقيين ما زالوا في انتظار طبقة سياسية تسعى بدل الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلَّقة في البلد".

وأقرت أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يواجه عملية مطولة لتشكيل الحكومة، لكن من الأفضل للقادة السياسيين ألّا يختبئوا وراء هذه الحجة، حيث إنها تصرف الانتباه عمّا هو على المحك، مشددة على أن هذه الذريعة تبرر الانسداد السياسي في الوقت الذي تطلق فيه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الصواريخ بحريّة واضحة وتنجح في الإفلات من العقاب. وتساءلت: "ما الذي يتطلبه الأمر لإدراك أن هذا وضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق؟"

ولفتت بلاسخارت إلى أن "دبلوماسية الصواريخ أفعال متهورة، مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة"، مشيرة إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء"، مشددة على الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة وتشخيص الجناة.

وعن كردستان، قالت بلاسخارت إن "الانقسامات في الإقليم تعمقت مما أثر سلبا على السكان"، مبينة أن "دول الجوار تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه".

إحاطة الممثلة الأممية الخاصة السيدة جينين هينيس-بلاسخارت في الاجتماع 9034 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 17 أيار/ مايو 2022https://t.co/0TvTE4Dw6X — UNAMI (@UNIraq) May 18, 2022

دولة فاشلة

وتعليقا على ذلك، قال الباحث السياسي فراس إلياس -عبر حسابه على تويتر- إن "الإحاطة التي تقدمت بها بلاسخارت عن آخر التطورات السياسية في العراق تمثل إعلانا أمميا واضحا بتحول العراق إلى دولة فاشلة، يتحكم فيها زعماء السلاح، ولغة الحوار فيها دبلوماسية الصواريخ".

الإحاطة التي تقدمت بها المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، عن آخر التطورات السياسية في العراق، تمثل إعلاناً أممياً واضحاً بتحول العراق إلى دولة فاشلة، يتحكم فيها زعماء السلاح، ولغة الحوار فيها دبلوماسية الصواريخ. — فراس إلياس (@FirasEliasM) May 17, 2022

وعلق الكاتب الصحفي فلاح المشعل عبر حسابه على تويتر قائلا "في انتظار المجهول"، مبينا أن "الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي عن الواقع العراقي وأزماته الضاغطة لدرجة الانفجار، لم تستثن حوار السلاح ودبلوماسية الصواريخ على حد قولها، كما أوضحت معاناة الشعب المتزايدة، وعدم احترام الدستور من قبل الطبقة السياسية".

في انتظار المجهول

الاحاطة التي قدمتها بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي عن الواقع العراقي وأزماته الضاغطة لدرجة الانفجار ، ولم تستثن حوار السلاح ودبلوماسية الصواريخ على حد قولها،كما أوضحت معاناة الشعب المتزايدة وعدم احترام الدستور من قبل الطبقة السياسية.

كذلك قدمت العراقية هناء أدور .. pic.twitter.com/aS90WPH5al — فلاح المشعل (@Falah_Almashal) May 18, 2022

وكتب الباحث السياسي مجاهد الطائي -على حسابه في تويتر- أن "بلاسخارت تحدثت عن خطر الانحدار المستمر للدولة وفشلها في القيام بواجباتها؛ لكن المثير أنها لم تذكر (الإرهاب) على أنه الخطر؛ إنما المليشيات والصراعات السياسية على السلطة وفشل الطبقة السياسية في إدارة الدولة". وأضاف الطائي "يبدو أن العالم بأسره يستعد لتداعيات وانعكاسات الفشل الكبير للدولة".

بلاسخارت تحدثت عن خطر الانحدار المستمر للدولة وفشلها في القيام بواجباتها؛ لكن المثير أنها لم تذكر "الإرهاب" على أنه الخطر؛ إنما الميليشيات والصراعات السياسية على السلطة وفشل الطبقة السياسية في إدارة الدولة. يبدو أن العالم بأسره يستعد لتداعيات وانعكاسات الفشل الكبير للدولة. — مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) May 17, 2022

وقال الباحث مصطفى سالم -في تغريدة على تويتر- إن كلمة بلاسخارت تضمنت جوانب مهمة لفشل النظام السياسي بعد عام 2003، والحاجة للتغيير في كردستان العراق أيضا.

خطاب @JeanineHennis فبه جوانب مهمة لفشل نظام ما بعد 2003 في #العراق والحاجة للتغيير حتى في كردستان.

بلاسخارت، فاوضت الميليشيات، وسمحت للسفراء بإلحاق الضرر بالدولة، عبر تقليدهم لها..

أنقذت ميليشيات خامنئي، التي تقصف أهدافا مدنية، من تهمة الإرهاب، حين عرضت الموضوع كصراع سياسي. — مصطفى سالم Mustafa Salim (@mustafasalem) May 18, 2022

أما الإعلامي علي فرحان فعلق في تغريدة على تويتر منتقدا قول بلاسخارت إن العراقيين سيدفعون ثمنا باهظا للتقاعس السياسي في البلاد، متساءلا: "وهل هم لم يدفعوا بعد؟"

الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي : العراقيون سيدفعون ثمناً باهظاً للتقاعس السياسي في البلاد . سيدفعون !!!

والله يا بلاسخارت عليج سوالف تضحچ …#العراق — علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) May 17, 2022

وفي المقابل، رأى الباحث حيدر البرزنجي -في تغريدة على تويتر- أن استبدال بلاسخارت بات واجبا وطنيا وضروريا كونها جزءًا أساسيا مما يحصل في الواقع السياسي المتأزم.

استبدال بلاسخارت واجب وطني وضروري كونها جزءً أساسي مما يحصل في الواقع السياسي المتأزم وهذا التماهي يدل على وجود دعم حكومي وبعض الاطراف مستفيدة من هكذا وجود سرطاني آثار الفتنة بين النسيج السياسي الواحد والإبقاء عليها يعني عدم استقرارسياسي مطلقاًحذرنا سابقاً ونحذر ألان والموقف واحد — د.حــــيدر البرزنچــي (@Hber_iq) May 18, 2022

وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق لا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللا مع تعذّر انتخاب رئيس للبلاد. وفي هذا البلد رئيس الجمهورية هو الذي يكلّف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.

وبانتظار الخروج من المأزق، يستمر الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح -المرشّح لولاية جديدة- ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي في تسيير الأعمال.