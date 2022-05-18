العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلا عن الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في البلاد.

حضّت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس الثلاثاء، الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمر فيه مؤسسات البلاد منذ أكثر من 7 أشهر، محذّرة من مخاطر حدوث اضطرابات شعبية.

وقالت بلاسخارت -في تصريح للصحفيين عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق- إنها دائما ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور "لكن حان الوقت لإحداث تغيير ولارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى".

وحذّرت من احتقان شعبي، وقالت "لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها في أكتوبر/تشرين الأول 2019" في إشارة إلى المظاهرات الدامية التي شهدتها البلاد.

وشدّدت بلاسخارت مرارا أمام مجلس الأمن على "أهمية الخروج من المأزق السياسي" الذي يشهده العراق منذ نهاية العام الماضي، والذي تقول إنه يثير نقمة شعبية.

وأشارت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد من جراء "التداعيات المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية".

وشدّدت المبعوثة الأممية على ضرورة أن "تسود نية صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخلافات السياسية لكي تتمكن البلاد من المضيّ قُدما والاستجابة إلى احتياجات أبنائها".

السيدة @JeanineHennis: الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس، وقد تم نشر مراقبين دوليين لأقل من ذلك. pic.twitter.com/D3uwLOHOqp — UNAMI (@UNIraq) May 17, 2022

وفي كلمتها قالت بلاسخارت أيضا إن التصحر في العراق يعد مصدر قلق رئيسي، في وقت الطبقة السياسية منشغلة في معارك السلطة.

وعن كردستان، قالت بلاسخارت "الانقسامات في الإقليم تعمقت مما أثر سلبا على السكان" مبينة أن "دول الجوار تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه".

ولفتت إلى أن "الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس في سنجار (شمالي العراق)".

وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللا مع تعذّر انتخاب رئيس للبلاد. وفي هذا البلد رئيس الجمهورية هو الذي يكلّف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة.

وبانتظار الخروج من المأزق يستمر الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي بتسيير الأعمال.

مبادرة دولية

من جهتها حثت الناشطة المدنية العراقية هناء إدوار -في كلمة وجهتها لمجلس الأمن- المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ العراق من خلال وضع مبادرة مدروسة، ضمن سقف زمني محدد، باتجاه الضغط على السلطات وصناع القرار من السياسيين، للعمل الجدي لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسامات فيما بينهم، وتغليب مصالح الشعب واحترام التزاماتهم الدولية لاتفاقيات حقوق الإنسان.

وقالت إدوار "إزاء الواقع المرير الذي نعيشه، والمحفوف بالمخاطر، بات الإصلاح والتغيير حاجة آنية ماسة، لتحقيق الاستقرار والأمن والتعايش السلمي بين العراقيين، وفق عقد اجتماعي جديد، يضمن المواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة في إطار دولة مدنية".

وأشارت إلى أهمية إدماج منظمات المجتمع المدني ضمن المبادرة لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون، والضغط لوضع حد للإفلات من العقاب، والترويج للتعايش السلمي والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والتنمية المستدامة.