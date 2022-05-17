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شاهد – قوات الاحتلال تطلق النار على مسن فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس

جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطيني قرب حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/5/2022-|آخر تحديث: 17/5/202209:24 AM (مكة المكرمة)

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني قرب حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس بالضفة الغربية بزعم محاولته طعن أحد الجنود، وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن قواته أطلقت النار على رجل كبير في السن، من دون وقوع إصابات بين جنوده، وأضاف أنه قام بإغلاق الحاجز العسكري.

وقال شهود عيان إن جنديين للاحتلال أطلقا النار على فلسطيني، وأصابوه، قرب الحاجز الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة في رام الله سمير أبو شمالة إن إصابات الفلسطيني متوسطة في الجزء السفلي من جسده، حيث نقلت سيارة إسعاف إسرائيلية المصاب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، وفق ما ذكر جيش الاحتلال.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالة الأناضول