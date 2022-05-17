زار الإمارات لتقديم العزاء.. وزير الخارجية الإيراني يعلن فتح صفحة جديدة مع أبو ظبي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -خلال زيارته الإمارات العربية المتحدة لتقديم العزاء في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد- إن صفحة جديدة فُتحت في العلاقات بين البلدين.

وأعلن عبد اللهيان -في تغريدة على تويتر أمس الاثنين، عقب لقائه الشيخ محمد بن زايد الذي رحبت طهران باختياره رئيسا جديدا للإمارات- "فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، نشد على أيدي جيراننا بقوة. متانة الروابط بالجيران تخیب أمل أعداء المنطقة".

وأشارت وكالة رويترز إلى أن عبد اللهيان هو أرفع مسؤول إيراني يزور أبو ظبي منذ أن شنت جماعة الحوثي اليمنية هجوما على الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي.

فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية و دولة #الامارات العربية المتحدة.

نشد علي ايدي جيراننا بقوة.

متانة الروابط بالجيران تخیب امل اعداء المنطقة. pic.twitter.com/IKaSHSRXaa — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 16, 2022

وذكرت الوكالة أيضا أنه رغم الجمود الذي أصاب المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي منذ مارس/آذار الماضي، فإن زيارة عبد اللهيان تزامنت مع زيارة وفد أميركي رفيع المستوى بقيادة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى أبو ظبي لتقديم العزاء أيضا في وفاة الشيخ خليفة.

وفي عام 2019، بدأت الإمارات التحاور مع إيران في أعقاب هجمات على ناقلات قرب الخليج وعلى البنية التحتية لقطاع الطاقة بالسعودية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، زار علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني الإمارات، وقال إن البلدين اتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.