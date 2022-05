حرب أوكرانيا.. إجلاء مئات العسكريين المحاصرين بمجمع آزوفستال وقتلى بقصف روسي على مدن دونباس

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا، بينهم جرحى، تم إجلاؤهم أمس الاثنين من مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول جنوبي البلاد، في حين قتل 20 شخصا في قصف روسي على مناطق مختلفة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني مساء أمس الاثنين إنه تم إجلاء 53 عسكريا أوكرانيا مصابين بجروح خطيرة من مجمع آزوفستال إلى مدينة نوفوازوفسك، الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو.

كما نقل 211 عسكريا آخرين من آزوفستال إلى منطقة أولينيفكا في شبه جزيرة القرم وذلك عبر ممر إنساني.

وأضافت المسؤولة العسكرية الأوكرانية أن العسكريين الذين جرى إجلاؤهم سيكونون ضمن صفقة تبادل للأسرى بين موسكو وكييف، وذلك لكون نوفوازوفسك وأولينيفكا تخضعان لسيطرة روسيا والانفصاليين المدعومين من موسكو.

Ukrainian troops reportedly leaving the Azovstal by Russian busses now.

By @Reuters pic.twitter.com/3r0G4uubTS

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 16, 2022