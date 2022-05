تصاعد الدعوات ببرلمان بريطانيا لتحقيق العدالة.. رسالة بالكونغرس تدعو "إف بي آي" للتحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة

ذكر موقع إنترسبت (Intercept) الإخباري الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة أن نائبين ديمقراطيين في الكونغرس يسعيان إلى الحصول على توقيعات نواب في الكونغرس على رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة الخارجية الأميركية بالتحقيق في اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وذكرت 3 مصادر مطلعة للموقع الإخباري الأميركي أن الرسالة التي أعدها "أندريه كارسون" النائب عن ولاية إنديانا و"لو كوريا" النائب عن ولاية كاليفورنيا، تطالب الخارجية الأميركية أيضا بالتحقق مما إذا كان مقتل صحفية تحمل الجنسية الأميركية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك أيا من القوانين الأميركية.

وتحمل الراحلة شيرين أبو عاقلة الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتها الفلسطينية.

وشارك آلاف الفلسطينيين الجمعة الماضي في تشييع شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص الاحتلال لدى استعدادها لتغطية اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية الأربعاء الماضي، رغم أنها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص وعليها شعار "صحافة" وخوذة واقية.

وعند إخراج النعش من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية اقتحمت شرطة الاحتلال باحة المستشفى، وحاولت تفريق حشد كان المشاركون فيه يهتفون ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وفي سياق متصل، قالت عضو مجلس النواب الأميركي إلهان عمر إن هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تقوم به في قضية شيرين أبو عاقلة، وأضافت في مقابلة مع الجزيرة أنهم يودون التأكد من المحاسبة والمساءلة في قضية الصحفية الراحلة.

وقالت إلهان عمر في المقابلة إن من بين أهم الأمور التي يجب على الحكومة الأميركية القيام بها في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة، فتح تحقيق مستقل وإرسال محققين من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بتحقيق العدالة في قضية الزميلة شيرين أبو عاقلة. وجاء تصريح الدبلوماسية الأميركية خلال كلمة لها في حفل تخريج بجامعة كولومبيا في نيويورك أقيم أمس الاثنين.

وفي بريطانيا، قالت وزيرة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية فيكي فورد إن حكومتها أصيبت بالصدمة من اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأوضحت فورد أمام مجلس العموم (البرلمان) أن لندن طلبت إجراء تحقيق مستقل فيما حدث مع مراسلة الجزيرة.

كما طالبت الوزيرة بضرورة إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في مقتل عدد من الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وانتقد النائب العمالي في البرلمان البريطاني أندي سلوتر رد حكومة بلاده على اغتيال الزميلة شيرين أبوعاقلة، وسأل سلوتر وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية عما إذا كانت حكومتها ستنضم إلى التحقيق في اغتيال شيرين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا كريسبن بلانت النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ومدير مركز العدالة الدولي للفلسطينيين دعا حكومة بلاده إلى تعزيز المحاسبة لإسرائيل، وأوضح بلانت خلال سؤال للمعارضة في جلسة للبرلمان بشأن اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة أن إسرائيل "تمارس انتهاكات فضيعة ووحشية منذ 55 عاما".

Shireen Abu Aqla’s death must be investigated and those responsible held to account. Today I urged the Government to stand up for international law and human rights by calling for an independent inquiry into Shireen’s killing and condemning the violent scenes at her funeral. pic.twitter.com/IikaIGKJEj

— Bambos Charalambous MP (@Bambos_MP) May 16, 2022