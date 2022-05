الاحتلال يقتحم مقبرة ويعتقل مشيعين.. عشرات الإصابات بالقدس في مواجهات خلال جنازة الشهيد وليد

أصيب 72 فلسطينيا على الأقل في مواجهات وقعت مساء اليوم الاثنين في محيط مقبرة المجاهدين بمدينة القدس المحتلة بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة تشييع الشهيد وليد الشريف، والتي اقتحمت المقبرة التي دفن فيها، واعتقلت عددا من المشاركين في تشييع الجنازة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس في بيان له إن 72 أصيبوا خلال اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الشهيد، الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها في رأسه خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان الكريم.

وأضاف بيان الهلال الأحمر أنه "تم نقل 13 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج، منها إصابتان بالعين". وأردف قائلا "الإصابات بالرصاص المطاطي والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت والاختناق …إحدى الحالات كانت لمسعف أصيب بالاختناق".

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت جثمان الشهيد الشريف (23 عاما) إلى ذويه مساء اليوم الاثنين بمركز الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح الملاصق للحرم القدسي الشريف.

Video: Several objects including stones hurled at ISF elements during clashes at Salah Al Din Street and Cemeteryhttps://t.co/A48wXBWS6z pic.twitter.com/ZlxgI7fUzp

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 16, 2022