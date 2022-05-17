الجيش الأميركي يختبر صاروخا فرط صوتي بنجاح

أعلن سلاح الجو الأميركي إجراء اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت مطلع الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأميركية في بيان إن الاختبار أجري يوم السبت الماضي قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي، حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز "بي-52" (B-52) سلاح استجابة سريعة يطلق من الجو.

وقال الجنرال هيث كولينز، المسؤول التنفيذي عن برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأميركية، "كان هذا إنجازا كبيرا".

والصاروخ المختبر يستخدم صاروخا معززًا لزيادة سرعته لتبلغ 5 أضعاف سرعة الصوت.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ركزت بشكل متزايد على تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بعد أن أصبح نواب الكونغرس قلقين من تخلّف الولايات المتحدة عن البرامج الصينية والروسية.

وفي العام الماضي، اختبرت الصين بنجاح سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت يدور حول العالم قبل أن يصيب هدفه.

ومؤخرا، أصبحت روسيا أول دولة على الإطلاق تستخدم أسلحة تفوق سرعة الصوت في الحرب، عندما أطلقت صواريخ "إسكندر إم" (Iskander M) و"كينجال" (Kinzhal) على أوكرانيا.