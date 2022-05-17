أمير قطر يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الإسباني

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الإسباني اليوم الثلاثاء- اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وتعد هذه مناسبة خاصة بهذا المجلس التشريعي الذي ألقى أمامه الزعماء الدوليون كلمات في مناسبات معدودة.

وأعرب أمير قطر في كلمته عن شكره رئيس مجلس الشيوخ أندير خيل ورئيسة مجلس النواب ميريتشيل باتيت على منحه وسامي المجلسين، مؤكدا تقديره لهذا التكريم.

وقال إنه يتطلع لتعزيز التعاون بين مجلسي الشيوخ الإسباني والشورى القطري.

وأجريت لأمير قطر صباح اليوم مراسم استقبال رسمية في مقر القصر الملكي بالعاصمة مدريد بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها للمملكة الإسبانية.

وقالت السفيرة الإسبانية لدى الدوحة بيلين ألفارو هرنانديز -في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية- إن زيارة أمير قطر لإسبانيا تجسد المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، وتشكل فرصة كبيرة لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأشارت إلى أنها الزيارة الرسمية الوحيدة التي يستضيفها ملك إسبانيا فيليبي السادس هذا العام، ومن المقرر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها أمير قطر في عدد من الدول الأوروبية، لعقد مباحثات مع قادة الدول وكبار المسؤولين فيها، وتشمل قضايا عدة من أبرزها أمن الطاقة عالميا.