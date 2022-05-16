جمعت لافتات بالعزاء صورهما.. هكذا تشابهت مسيرة الراحلين شيرين أبو عاقلة والمطران كابوتشي

يقول الأب عبد الله يوليو إن شيرين أبو عاقلة أثبتت بارتقائها شهيدة أن المسيحيين جزء أصيل من أمة العرب والإسلام، وأعادت جنازتها للكنيسة أمجادها الماضية في زمن الراحل كابوتشي.

القدس المحتلة- لم تستشهد الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة على أحد مداخل مخيم جنين رمز المقاومة الفلسطينية فقط بل حُمل جثمانها على الأكتاف في 4 مدن فلسطينية، وما زالت جنازتها المهيبة في مسقط رأسها بالقدس محور حديث الفلسطينيين في كل مكان.

وباستشهادها حظيت أبو عاقلة بمكانة وطنية كبيرة إلى جانب انتمائها إلى كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، وهي الكنيسة ذاتها التي قادها وجدّدها المطران هيلاريون كابوتشي الملقب بـ"حارس القدس"، وهو رجل الدين السوري الذي أفنى حياته دفاعا عن القضية الفلسطينية حتى اعتقلته سلطات الاحتلال وحكمت عليه بالسجن الفعلي 12 عاما.

عاش هذا المطران رافضا أي تعاون مع إسرائيل حتى اعتقاله في 18 أغسطس/آب من عام 1974 بتهمة تهريب السلاح للمقاومة، وحُكم عليه بالسجن 12 عاما قضى منها 3 أعوام ونيف قبل أن يُطلق سراحه بعد مفاوضات مع بابا الفاتيكان استمرت شهورا، وأفرج عنه من سجن الرملة عام 1977 بشرط نفيه ومنعه من دخول فلسطين حتى مماته.

وعن تشابه مسيرة كابوتشي والصحفية الشهيدة، تحدث للجزيرة نت رئيس دير الروم الملكيين الكاثوليك في رام الله الأب عبد الله يوليو، وكذلك عن علاقته بشيرين.

مدرسة الانتماء للوطن

يقول يوليو "التقيتُ المطران الراحل بعد إطلاق سراحه ونشأت بيننا علاقة الأستاذ بتلميذه والأب بابنه.. تعلمت منه كثيرا خاصة خلال الانتفاضة الأولى عندما كان عضوا في لجنة دعم الانتفاضة".

ويضيف أن "مفهوم الوطن متجذر في كنيستنا العربية وتُرجم ذلك بسيرة رجال دين عدة ينتمون إليها، وشيرين أبو عاقلة تنتمي لهذه المدرسة أيضا".

في منتصف التسعينيات التقى يوليو شيرين أول مرة وكانت تعمل حينئذ في إذاعة صوت فلسطين، ولاحقا التقيا كثيرا في الميدان وخارج البلاد.

لكن المفاجأة الكبيرة التي تلقاها يوليو هي أنه لم يعرف أن شيرين تنتمي للديانة المسيحية سوى بعد استشهادها، وقال "لم أسألها يوما: ما دينك؟ ولم تقل لي يوما إنها مسيحية.. لم أعرف أنها كذلك سوى بعد استشهادها بلحظات عندما نعاها قسّيس وكتب أنها ابنة كنيستنا كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.. ولم يكن هذا السؤال ولا الجواب مهمّا لي أو لها يوما".





جنازتها أعادت أمجاد الكنيسة

تابع المطران يوليو وصفه لشيرين قائلا إنها قامة فلسطينية وعربية مقاومة كرّست نفسها لخدمة القضية الفلسطينية من خلال الصحافة، وأراد الله أن تستشهد على أرض جنين المدينة المميزة ليلتحم اسمها بالقضية أكثر.

ويقول "دائما كانت شيرين قريبة من الشعب وكذلك كان المطران الراحل كابوتشي الذي تشابه معها أيضا في مسار المقاومة رغم اختلاف التفاصيل، فهو هرّب السلاح للمقاومة وشيرين كانت فدائية بدفاعها عن فلسطين حتى استشهدت".

وعن المبادئ المهمة التي كرّسها استشهاد شيرين، قال عبد الله يوليو "أثبتت هذه المرأة بارتقائها أن المسيحيين جزء أصيل من أمة العرب والإسلام، وشعرت وأنا أسير في جنازتها أنها أعادت لكنيستنا أمجادها الماضية في زمن الراحل كابوتشي".

ليس هذا فحسب بل شعر الأب يوليو أن القدس تحررت من الاحتلال خلال جنازة شيرين بالفعل، وأنها برحيلها حققت للشعب مشهدا يحلم به دائما؛ هو رفع العلم الفلسطيني والسير به في شوارع العاصمة المقدسة.

وقال "أنا على يقين أن هذا العلم لن يُنكس مرة أخرى وسيبقى مرفوعا في أعلى المساجد والكنائس بالقدس.. فما حدث في الأيام الماضية ليس مشهدا عابرا بل قطعنا من خلاله مرحلة جديدة في طريق التحرير".

ورغم حزنه الشديد الذي بدا واضحا خلال حديثه عن الراحلين كابوتشي وشيرين فإنه يرى في رحيلها قرب تحقيق آمال الشعب المنشودة، وقال "أراد الله أن تستشهد شيرين ورغم أننا نعيش حاليا ليالي شديدة الظلمة فإنني أرى من خلالها بصيصا من النور، وسنقطع من خلال مشاهد الاستشهاد والجنازات المهيبة مسافات للأمام، وسنشهد التحرر قريبا".

في أرض القدس

وفي لمحة تاريخية عن تأسيس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في القدس، يوضّح الباحث في تاريخ القدس روبين أبو شمسية أنه تم الاعتراف بها كنيسة منفصلة عن بطريركية الروم الأرثوذكس عام 1842، وقُدّم طلب لبنائها في أرض اشتريت قرب باب الخليل (أحد أبواب البلدة القديمة).

بدأ البناء عام 1844 واستمر 4 أعوام، وبعد عقود كان هناك توجه لتوسيعها، وكان ذلك خلال الانتداب البريطاني بين عامي 1927 و1931، وبني حينئذ من 3 طوابق؛ الأول كنيسة يبلغ طولها 38 مترا وعرضها 14 مترا هي التي شُيّعت منها شيرين أبو عاقلة.

واتبعت في البناء الطريقة الشرقية التي تتكون من سلسلة أروقة يتوسطها نظام البحرية الذي يشبه شكل السفينة، واستبدلت اللوحات الفسيفسائية بالرسوم التي تمثل الملائكة والقصص التي ذكرت في الإنجيل.

ويشير أبو شمسية إلى أن هذه الكنيسة رُمّمت مرّتين: الأولى في حقبة الانتداب البريطاني والثانية في عهد المطران الراحل هيلاريون المعروف بجورج كابوتشي بعد أن جمع تبرعات من المسيحيين العرب في كل من سوريا ولبنان وتركيا والعراق.