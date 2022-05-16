أعلن اليوم في العاصمة اليمنية عن إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء بعد توقف استمر نحو 6 سنوات، وغادرت الرحلة التابعة للخطوط الجوية اليمنية باتجاه العاصمة الأردنية عمان.

وكانت الخطوط اليمنية أعلنت سابقا أن أولى رحلاتها التجارية ستنطلق الاثنين من مطار صنعاء الدولي (خاضع لسيطرة الحوثيين) إلى العاصمة الأردنية.

وقالت "اليمنية" عبر حسابها على موقع التواصل "فيسبوك" إنها "بشرى سارة لجميع المسافرين بدء تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، إعادة جدولة أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء إلى عمان.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، في بيان مقتضب، إنه تم "إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة والتحالف العربي الداعم لها، والمبعوث الأممي لدى اليمن، وتعاون السلطات الأردنية".

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة موافقتها على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء، خلال مدة الهدنة الأممية، بواسطة جوازات سفر صادرة عن جماعة أنصار الله الحوثية.

ودخلت الهدنة، المعلنة لمدة شهرين بين الحكومة المدعومة بالتحالف بقيادة السعودية، وبين جماعة الحوثي، حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

وتتضمن بنود الهدنة: وقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وخارج الحدود، السماح بدخول واردات الوقود لميناء الحديدة (غرباً) وتسيير رحلات جوية ذات وجهات محددة سلفا من مطار صنعاء، فتح الطرق في محافظة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين.