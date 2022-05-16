أشاد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوقيع بلاده وثيقة تفاهم مع سلوفينيا، وبجهود التعاون المبذولة بين البلدين في مجال أمن الطاقة.

وقال الشيخ تميم -خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره السلوفيني بوروت باهور في العاصمة لوبليانا- إن بلاده شريك موثوق وترغب في التعاون والتعامل مع جميع الشركاء العالميين، خاصة في مجال أمن الطاقة المهمة في عملية التنمية.

وتأتي زيارة أمير دولة قطر إلى سلوفينيا ضمن جولة يقوم بها إلى عدد من الدول الأوروبية، لعقد مباحثات مع قادة الدول وكبار المسؤولين فيها.