حرب أوكرانيا.. اتفاق على إجلاء المقاتلين المصابين في مصنع آزوفستال بماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الاثنين- أن القوات الأوكرانية والروسية اتفقتا على إجلاء المقاتلين المصابين من مصنع آزوفستال للصلب -المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية- وذلك بعد أيام من المفاوضات، يأتي ذلك في حين تمكنت القوات الأوكرانية التي تدافع عن خاركيف من الوصول إلى الحدود الروسية.

وقالت الوزارة -في بيان لها في موسكو- إن وقف إطلاق النار أصبح ساري المفعول، وإنه سيتم إنشاء ممر إنساني للسماح للمقاتلين المصابين بمغادرة مصنع الصلب.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن عملية الإجلاء ستتم عبر ممرات آمنة إلى مشافي منطقة نوفوآزوف، التابعة لمقاطعة دونيتسك، لتقديم العلاج لهم، على حد تعبيرها.

وأضافت الوزارة -في بيانها- أن المقاتلين الأوكرانيين سيتلقون الرعاية الطبية في مدينة نوفوازوفسك التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا شرقي أوكرانيا.

يشار إلى أن حكومة كييف طالبت مرارا بنقل هؤلاء المصابين من قواتها إما إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا أو إلى دولة ثالثة.

وأفاد انفصاليون موالون لروسيا -في وقت سابق اليوم الاثنين- بأن أول دفعة من المقاتلين الأوكرانيين استسلمت وغادرت مصنع الصلب وهم يلوحون بأعلام بيضاء. بيد أن الجانب الأوكراني نفى ذلك في وقت لاحق، ولكنه لم يؤكد بعد إعلان موسكو أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

اهتمام وترقب

ولا تزال قضية المحاصرين من المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال في ماريوبول محط اهتمام الأوكرانيين، على المستويين الرسمي والشعبي على حد سواء.

ويترقب أهالي المحاصرين المقدر عددهم بنحو ألفي مقاتل أي انفراجة تفضي إلى خروج أبنائهم.

وفي حين تعلن القوات الروسية أنها تضمن خروجا آمنا لمن يسلم سلاحه، يقول قادة الجنود المحاصرين إن الجيش الروسي قتل بعض المقاتلين بعد تسليم أنفسهم.

وفي تطورات ميدانية أخرى، قال عمدة خاركيف، أوليه سينغوبوف، إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن المدينة تمكنت من الوصول إلى الحدود الروسية.

وأضاف سينغوبوف أن قواتهم استعادت السيطرة على مناطق في المقاطعة، بعد انسحاب القوات الروسية إلى ما بعد الحدود الدولية الروسية الأوكرانية.

في الأثناء، بثت وزارة الدفاع الأوكرانية تسجيلا لجنود أوكرانيين أمام علامة للحدود الدولية، وتوجه قائد المجموعة في التسجيل بكلمة إلى الرئيس الأوكراني، وإلى قائد أركان الجيش، يعلن فيها وصول مجموعته إلى الحدود مع روسيا في مقاطعة خاركيف.

تفجير ودمار

وفي شرقي أوكرانيا، قالت قيادة قوات العمليات الخاصة في الجيش الأوكراني إن الجيش دمر طرق التواصل في المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية بين مدينتي روبيزني وسيفيرودونيتسك.

ونشرت القيادة صورًا قالت إنها لتفجير جسور سكك حديدية سيطرت عليها روسيا، وإن هدف التفجير هو منع هذه القوات من مهاجمة ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 360 عسكريا أوكرانيا أمس الأحد. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن قواتهم دمرت 5 مستودعات للأسلحة، ومستودعين للوقود.