بدعوة من أردوغان.. الرئيس الجزائري يصل تركيا في زيارة تستغرق 3 أيام

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد إلى تركيا في زيارة عمل تستغرق 3 أيام استجابة لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن تبون سيجري محادثات مع رئيس جمهورية تركيا "تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان وتبون سيرأسان اليوم الاثنين الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

ومن شأن زيارة الرئيس تبون لتركيا أن تعزز مجددا التعاون الثنائي المدعوم بمعاهدة صداقة وتعاون منذ 2006، إلى جانب تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، ومواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما تأتي الزيارة عقب سلسلة من الزيارات واللقاءات التي أجراها مسؤولون رفيعو المستوى للبلدين، ولا سيما منذ زيارة العمل والصداقة التي أجراها الرئيس التركي إلى الجزائر في 26 و27 يناير/كانون الثاني 2020 مباشرة عقب انتخاب تبون رئيسا للجمهورية.