النائبة الأميركية إلهان عمر تدعو إدارة بايدن لإرسال محققين لمتابعة قضية شيرين أبو عاقلة

قالت النائبة بمجلس النواب الأميركي إلهان عمر إن هناك كثيرا مما تستطيع الحكومة الأميركية القيام به لمتابعة قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة، داعية إلى إرسال محققين أميركيين.

وأضافت إلهان عمر -في مقابلة مع الجزيرة- أنه "على الولايات المتحدة من خلال المشرعين أن تحاسب الخصوم والحلفاء أيضا".

وتابعت "يجب أن نذكّر الناس بأن شيرين كانت مواطنة أميركية، وبالتالي نتحدث عن صحفية أميركية قتلت في أرض أجنبية، ولذلك من المهم أن تتدخل الحكومة الأميركية وتطلب التحقيق لمحاسبة من قتلوها".

ودعت إلهان عمر الإدارة الأميركية أيضا إلى فتح تحقيق مستقل وإرسال محققين من الولايات المتحدة.

وقالت "هناك كثير من الأمور التي يمكننا أن نقوم بها ويجب القيام بها، وأولها طلب إجراء تحقيق مستقل، وأن نرسل محققين من الولايات المتحدة، وأن تكون لدينا حوارات على مستوى رفيع".

ولا تزال الدعوات تتوالى من قبل حكومات غربية وعربية ومنظمات حقوقية وأعضاء في برلمانات العالم لإجراء تحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملها في تغطية اقتحام جنين الأربعاء الماضي.