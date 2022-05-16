السعودية.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد أسبوع من إجرائه فحوصا طبية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة مساء أمس الأحد "بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح".

جاء ذلك في بيان للديوان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه بعد أسبوع من إجراء الملك منظارا للقولون في الثامن من مايو/أيار الحالي وكانت نتيجته "سليمة"، صدر قرار طبي بمكوث الملك سلمان "بعض الوقت" للراحة بالمستشفى.

وبث التلفزيون السعودي مقطعا مصورا في وقت متأخر أمس الأحد يظهر الملك سلمان (86 عاما) ماشيا ببطء مستندا إلى عصا وإلى جانبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون، قبل أن يتم نقله في سيارة.

وكان الديوان الملكي أفاد في بيان قبل أسبوع بأن الملك سلمان أجرى "منظارا للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة"، مضيفا أن "الفريق الطبي قرر بقاءه.. في المستشفى لبعض الوقت للراحة".

يشار إلى أن الملك سلمان دخل المستشفى في الرياض يوم 16 مارس/آذار الماضي لإجراء "فحوص طبية" و"تغيير بطارية منظم ضربات القلب"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما خضع في يوليو/تموز 2020 لعملية استئصال المرارة، وأجريت له عام 2010 عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

ولد الملك سلمان يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1935 في الرياض، وهو الابن الـ25 لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود.

وبويع ملكا في يناير/كانون الثاني 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.