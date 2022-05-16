إصابات بمواجهات في الذكرى الـ74 للنكبة.. آخر تقرير لشيرين أبو عاقلة أعدته قبل اغتيالها بيومين

أحيا الفلسطينيون، أمس الأحد، بالذكرى الـ74 للنكبة حيث أصيب العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة واعتداء الشرطة الإسرائيلية على طلاب عرب بجامعة تل أبيب، وهي الذكرى التي استبقتها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة بتقرير عنها.

فقد قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 45 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين محتجين بمناسبة ذكرى النكبة وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مقابل مستوطنة "بيت إيل"؛ حيث رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، ووضعوا العوائق في الطريق، وأشعلوا النار في الإطارات المطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة غربي مدينة طولكرم (شمال) وفي محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عشرات الطلبة من جامعتي خضوري بطولكرم، والقدس بأبو ديس أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

وفي تل أبيب اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، بمشاركة أعضاء من اليمين المتطرف، على طلاب فلسطينيين خلال فعالية لإحياء ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء طلاب إسرائيليين متطرفين على الطلاب الفلسطينيين، تحت حماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال التي هاجمت الطلبة الفلسطينيين، واعتدت على عدد منهم بالضرب والدفع، واعتقلت آخرين.

وأقام الفلسطينيون في رام الله مهرجانا مركزيا في "ميدان المنارة" بمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة، تحت شعار "كفى 74 عاما من الظلم والكيل بمكيالين".

وأحيت الجالية الفلسطينية في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة التركية أنقرة الذكرى الـ74 للنكبة، وألقى ممثلو السفارة والجالية الفلسطينية في أنقرة كلمات أكدوا فيها على استمرار النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما شهدت الفعالية كلمات تأبين للزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها القوات الاسرائيلية أثناء تأدية عملها في مخيم جنين.

وفي 15 مايو/أيار من كل عام، يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة بمسيرات ووقفات احتجاجية.

ويطلق مصطلح النكبة على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد عصابات صهيونية مسلحة عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم -في ذلك العام الذي شهد تأسيس إسرائيل- هربا من مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.