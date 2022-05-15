وصف نفسه بأنه متعصب للعرق الأبيض.. مسلح يقتل 10 أشخاص في مركز تجاري بولاية نيويورك

أفادت شرطة مدينة بافالو بولاية نيويورك الأميركية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار في مركز للتسوق.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "ذا بوفالو نيوز" عن مسؤول في الشرطة كان في موقع الحادث، وعن مصدر مقرب من وكالات إنفاذ القانون، أن "10 أشخاص قتلوا برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب 3 آخرون اثنان منهم في حالة حرجة".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مطلق النار نشر بيانا على الإنترنت وصف فيه نفسه بأنه يبلغ من العمر 18 عاما وأنه متعصب للعرق الأبيض ومعاد للسامية.

وأضافت التقارير الإعلامية أن مطلق النار بث الهجوم مباشرة على خدمة "تويتش" (Twitch) لبث الفيديوهات بشكل مباشر.

وكانت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قالت إنها تتابع عن كثب تطورات حادث إطلاق النار.

من جهته قال ستيفن بيلونغيا عميل مكتب التحقيق الفدرالي (FBI) الخاص المسؤول عن مكتب بوفالو "نحقق في هذا الحادث باعتباره جريمة كراهية وقضية تطرف عنيف بدوافع عنصرية".

ويقع المركز التجاري في شمالي مدينة بافالو في المنطقة التي تقطنها أغلبية من الأفارقة الأميركيين.