بينهم الرئيس الإسرائيلي.. قادة العالم يعزون الإمارات في وفاة الشيخ خليفة

توافد زعماء العالم على دولة الإمارات اليوم الأحد وأمس السبت لتعزية رئيسها الجديد الشيخ محمد بن زايد في وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أُعلنت وفاته أمس الأول الجمعة عن عمر ناهز 74 عاما.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات أمس السبت انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد (أعلى سلطة دستورية وتشريعية وتضم حكام الإمارات السبعة) بالإجماع الشيخ محمد بن زايد رئيسا للبلاد، ليصبح ثالث رئيس لدولة الإمارات منذ نشأتها.

ومن بين الزعماء الذين زاروا أبو ظبي لتقديم التعزية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وقال ماكرون للشيخ محمد بن زايد إنه بإمكان الإمارات أن "تعتمد على صداقة فرنسا".

الرئيس الإسرائيلي

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ -قبل توجهه إلى العاصمة الإماراتية- إن إقامة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قبل عامين كانت "ركيزة مهمة للمنطقة بأكملها أرساها زعماء جسورون ورواد من بينهم الشيخ خليفة بن زايد".

وستمثل الرئيس الأميركي جو بايدن نائبته كامالا هاريس، ومن المقرر أن تصل غدا الاثنين إلى دولة الإمارات، كما يتوقع أن يقدم التعازي لرئيس الإمارات الجديد كل من ملك إسبانيا فيليبي الثاني، والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وتوافد عدد من القادة العرب اليوم وأمس السبت لتقديم التعزية لقادة الإمارات، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذلك ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولي العهد السعودي

وأرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفدا لتقديم التعازي إلى قادة الإمارات.

#رئيس_الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني من قادة الدول في وفاة الشيخ خليفة.#وام https://t.co/bjj7jUb2pO pic.twitter.com/9FXicoCawN — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 15, 2022

وتقبل الشيخ محمد بن زايد التعازي من سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

كما قدم التعازي في أبو ظبي -وفق الوكالة نفسها- وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، ونظيريه اللبناني نجيب ميقاتي والجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما عقب وفاة الرئيس الراحل، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة الماضي.