اليمن.. تبادل للاتهامات بخرق الهدنة والتحالف يتهم الحوثيين بقتل عشرات المهاجرين

اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بمواصلة خرق الهدنة الإنسانية، في حين اتهم التحالف بقيادة السعودية والإمارات الجماعة بقتل عشرات المهاجرين.

وقال الجيش اليمني إن جماعة الحوثي ارتكبت 165 خرقا للهدنة في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع خلال الساعات الـ48 الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الخروقات تنوّعت بين محاولات تسلل، وإطلاق القذائف والطائرات المسيرة المفخخة على مواقع الجيش واستحداث مواقع وشق طرقات فرعية، واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.

في حين قالت جماعة الحوثي إن قوات الجيش ارتكبت 103 خروقات للهدنة خلال الساعات الماضية في جبهات مأرب وحجة وصعدة والجوف والضالع.

وقالت وكالة سبأ التابعة للجماعة إن الخروقات تمثلت في تحليق طيران مسير وقصف مدفعي على مواقع مقاتليهم ومحاولات تسلل، بالإضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل مواطنين بحسب المصدر.

وفي الأثناء، اتهم يمنيون في مدينة تعز المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالتواطؤ مع الحوثيين في حصارهم للمدينة والقصف المستمر على الأحياء السكنية.

ودعا بيان صادر عن وقفة احتجاجية في منطقة الضباب بتعز مجلس الأمن والمبعوث الدولي والدول الداعمة للهدنة إلى الوقوف بحزم أمام ما سموها بالانتهاكات الصارخة.

مقتل مهاجرين

وفي سياق التطورات في اليمن، أعلن التحالف فجر الجمعة مقتل عشرات المهاجرين باشتباكات شنها الحوثيون بمحافظة صعدة اليمنية، المحاذية للحدود السعودية.

وأوضح التحالف أن عشرات المهاجرين (الأفارقة) قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون في منطقة الرقو الحدودية (شمال).

وأضاف أن ما وصفها ب‏‎العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.

وأردف "قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة (دون تحديد جنسياتهم) بمركز احتجاز بصنعاء" في مارس/آذار 2021.

ودعا التحالف الأمم المتحدة والمنظمات إلى تحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين، ولفت إلى أن ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية العام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.